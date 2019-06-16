江蘇賄賂哥運私菸遇警盤查：放我走，400條菸你隨便挑！

▲司機販運私菸想賄賂警方。（圖／翻攝現代快報，下同）



大陸中心／綜合報導

相信大家都知道販賣私菸煙是違法的，因為香菸是屬於專賣品。江蘇省宿遷市日前一名劉姓司機在路上遇到交警盤查時，因車上違法載有400多條香菸，遲遲不敢打開車門讓警方檢查，最後在不得已的情況下緩緩拉開車門，並表示「放我走，這些菸你隨便挑」，想藉此賄賂警方。目前，劉姓司機承認販運私菸的事實，已移交沭陽縣煙草公司處理。

據《現代快報》報導，江蘇宿遷沭陽縣交警孫立明13日在日常巡查時，發現一輛客貨車，便上前對車輛例行檢查，查看是否存在超載問題。他當時要求劉姓司機打開車廂，方便檢查車內情況。

不過，對於交警的要求，劉姓司機面露難色，顯得有些扭捏，且一直待在車內保證自己並無超載，但最後在反覆要求下，才不得已下車配合交警的檢查。他緩緩拉開車門，映入眼簾的卻是堆積成山的各品牌香菸。

劉姓司機當下靈機一動表示，「你看，我沒有超載，通融一下，讓我過去，這裡的菸你隨便挑」，想藉此和交警打交道，讓自己免於刑罰。不過，交警孫立明表示，「不是我隨便挑，你和這車香菸，都得跟我走了」，並將劉男帶走做進一步調查。目前，劉姓司機承認販運私菸的事實，已移交沭陽縣煙草公司處理。

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