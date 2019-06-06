快訊／台北市2000家超商、咖啡店騎樓　9月全面禁菸

記者陳家祥／台北報導

新北市與知名連鎖超商、咖啡店合作，9月起2600處店面前騎樓全面禁菸，外界關注台北市是否也會跟進。台北市長柯文哲6日赴議會總質詢時，議員高嘉瑜質詢北市何時會跟進新北？衛生局長黃世傑代為回答指出，台北市也將在今年9月，與新北市同步實施。

新北市預告今年9月起，針對市內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，違者可罰最重1萬元。台北市衛生局在5月被問及此事時，僅表示會再開會討論，評估花3個月研議可行方案，並了解民意。

6日柯文哲繼續到市議會進行總質詢備詢，議員高嘉瑜問及何時會跟進新北在騎樓禁菸時，黃世傑表示，台北市今年9月與新北市同步實施，除了原來的5間連鎖超商外，現正也與另7家連鎖咖啡店業者商談，有機會可以加速實施。

高嘉瑜提到，目前咖啡廳、超商等在店外都會設有桌子，吸引不少民眾聚集抽菸，導致進出店家的婦幼或是民眾等都會吸到二手菸，因此確實有推動的必要。但高也說，台北市抽菸人口還是有需求，北市雖然有開罰，但成效不彰，像107年全面禁菸以來，公車亭只開罰3件，稽查人力不足根本難以全面實施禁菸。

高嘉瑜提到，日本是設有戶外吸菸區，台灣目前有收菸捐，光108年就有1900萬收入，但幾乎沒有打造這方面的設施，都在推動吸菸的人戒菸，「這種戶外吸菸區的設施是不是未來可以考慮？在推動禁菸的同時也能增加設置戶外吸菸區。」

高嘉瑜舉例，像信義計畫區的香堤廣場，一年取締件數2千件，表示這地方有吸菸需求，若有設置吸菸區，可以減少菸蒂造成髒亂，也可滿足需求，不會造成環境髒亂。對此，柯文哲說，知道機場都有設置吸菸區；黃世傑說，北市也有不少戶外吸菸區，但不像日本那麼多。

衛生局健康管理科長林夢蕙補充，目前北市確定有統一、全家、萊爾富、OK、美聯社、星巴克、85度C、路易莎，另外還有幾家連鎖咖啡業者，跟新北同樣是9月實施，統計店面總數接近2000家。

至於戶外吸菸區部分，目前北市有香堤廣場有三個戶外吸菸區，北市共計有130幾個戶外吸菸區，未來會再進一步盤點，吸菸區不要在行人必經要道，會標示清楚，如果禁菸區內設吸菸區，面積不得大於2分之1面積。

▲黃世傑表示，台北市今年9月與新北市同步實施2000家超商、咖啡店騎樓禁菸。（示意圖／台北市政府）

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