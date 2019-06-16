「福衛七號」6月底升空　黃偉哲授旗台南市高中生代表團前往觀禮

▲南瀛天文館舉辦「勇闖太空園遊會」，黃偉哲市長授旗予即將前往美國見證福衛七號發射升空的台南市高中生代表團。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為慶祝「福衛七號」6月下旬即將升空，南瀛天文館6月16日於成功大學舉辦「勇闖太空園遊會」，展出天文相關闖關攤位，讓民眾免費體驗天文遊戲！

台南市長黃偉哲、成功大學蘇慧貞校長、國家太空中心林俊良主任，及學術界與地方代表一同到場，與全民共享台灣科技成就的喜悅。黃偉哲市長隨後並親自授旗予即將前往美國見證福衛七號發射升空的台南市高中生代表團。





黃偉哲市長表示，科學越來越進步，電腦從過去的龐大體積變得越來越小，但可以發現，從福衛一號到福衛七號，每顆承載的尺寸與重量其實越來越大，這表示在科技進步的前提下，每一代的功能越來越強。他也說很遺憾過去在美國求學時沒有機會造訪甘迺迪太空中心及詹森太空中心，期許這次代表台南市前往美國的10位高中同學能把握機會學習，讓所學興趣在將來能夠有更好的發揮。





經選拔脫穎而出的10名高中生組成「福衛七號發射升空觀禮代表團」，將代表台南市前往美國甘迺迪太空中心觀禮福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就。成功大學蘇慧貞校長表示，科學的進步是要挑戰更多的任務，大學教育的任務則是希望培育源源不絕的人才，成大這次募款協助高中生代表前往美國，希望同學們不只是從旁觀察，更期待台灣未來的一項主要太空任務，甚至是一顆衛星，是由台南子弟主導設計。





今日活動現場舉辦的「勇闖太空園遊會」，有多達16種天文科學闖關攤位讓民眾體驗。包括運用積木疊疊樂認識類地和類木行星的「天空競技場」，及透過推盤了解太空探測任務的「不可能的任務」等活動攤位。除闖關活動外，現場還有DIY體驗及趣味團康競賽，讓大小朋友在遊戲中學習天文和科學知識。





活動現場另有集章活動，民眾只要大喊通關密語「跟著台南上太空，福氣成功闖天關」，即可換取福衛七號集章酷卡，集滿六個衛星戳章的朋友，就能免費拿到限量版福七聯名紀念獎品，希望民眾一同感受滿滿的「福氣」。