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台南市慶祝警察　黃偉哲期望警民同心共創府城榮景

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▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市慶祝警察節，6月15日上午在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，慶祝這個屬於警察的重要節日。

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲除了在會中表揚績優員警及頒發五力幹部派令、感謝狀外，也特別頒發偵破0614劉姓員警槍擊案之慰問金，為警察同仁加油打氣，期望大家能繼續秉持貫徹執法的精神，來維護公共秩序，保障市民的生命財產安全。

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先向所有警察同仁以及協勤志工致上最高的敬意和謝意，祝福大家警察節快樂！也要感謝全體民防、義警、義交、志工及巡守大隊的人員，為協助治安及交通勤務無怨無悔的付出。黃偉哲表示，今年的警察節是個令人感傷又感恩日子，所幸能在警察節前夕，緝獲0614新營分局殺警案的凶嫌，讓受害者家屬的心靈得到安慰，也給市民一個最好的交代，案發後不到24小時即能破案，讓市民對台南市的治安有信心，也充份展現員警維護治安的能力和決心。

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，在查緝毒品方面，去年查獲最大量毒品海洛因磚，共1240塊470公斤，本(108)年迄今，也破獲毒品犯罪2,025件，查扣毒品達21餘公斤，另攔阻民眾遭詐騙314件、金額高達新台幣3566萬元，成效名列六都第一；更首創全國推廣「優質公廟、文化府城」，以防治宮廟、陣頭違法脫序行為發生；此外，市府有鑑於警察同仁勤務日益繁重，在本年開始發放勤務繁重加給，來慰勉警察同仁的努力付出。

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局表示，打擊毒品犯罪、防制詐騙，警察責無旁貸，今天的表揚活動中，除了表揚曾立志、李進菘及吳忠賢等3位模範警察外，也頒發績優員工、資深績優警察獎章……等獎項，共有72名員警受獎；另外，也特別表揚107年間協助警方攔阻詐騙有功之金融機構，中國信託銀行永康分行共阻詐17件，攔阻金額527萬6400元，主動關懷民眾免於受騙，為台南阻詐防護網，交出一張漂亮的成績單。

▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在民治市政中心南瀛堂舉辦「慶祝警察節暨五力治安高峰會」，並邀請義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，黃偉哲市長頒獎表揚績優員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局黃宗仁局長更指出，今年的警察節與以往截然不同且深具意義，不但表彰績優員警（工）並召開五力治安高峰會，且自95年起每年舉辦之捐血活動，捐血量又較往年成長，「慶祝警察節，就是要捐血」，儼然已是警察局的傳統。

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關鍵字：台南市,警察節,五力,治安高峰會,黃偉哲,榮景

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