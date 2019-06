「中華民國海軍陸戰隊旗幟」清楚入鏡！　台灣再度受邀到美印太司令部

Admiral Phil Davidson, commander, U.S. Indo-Pacific Command, speaks about Humanitarian Assistance/Disaster Relief operations during the Pacific Amphibious Leaders Symposium ( #PALS19 ). U.S. Marine Corps photo illustration by Cpl. Camilo Parody pic.twitter.com/w0DV04Yoo6

美國印太司令部6月3日至6日在夏威夷總部舉行「太平洋兩棲領導人研討會」(Pacific Amphibious Leaders Symposium,PALS-19),來自印度太平洋地區20多位軍方將領紛紛前往參加,其中台灣繼2015年以後也再度受到美軍邀請,從官方推特PO出的照片可見,戴維森(Admiral Phil Davidson)上將在致詞時,背後的「中華民國海軍陸戰隊隊旗」清楚地入鏡。

今年是美軍印太司令部舉辦的第5屆PALS,目標是討論並提升印太地區人道救援、災難救助的能力。照片中顯示,軍官們致詞時,講台後面插了一整排的各國海軍旗幟,包括青天白日的中華民國海軍陸戰隊隊旗,讓不少台灣網友看了都相當振奮。

PALS 2019



Senior leaders from more than 20 allied and partnered militaries stand together for a group photo during the 5th iteration of the Pacific Amphibious Leaders Symposium (#PALS19) in Honolulu, June 4.



U.S. Marine Corps photo by Sgt. Patrick Mahoney