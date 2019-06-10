「中華民國海軍陸戰隊旗幟」清楚入鏡！　台灣再度受邀到美印太司令部

Admiral Phil Davidson, commander, U.S. Indo-Pacific Command, speaks about Humanitarian Assistance/Disaster Relief operations during the Pacific Amphibious Leaders Symposium (#PALS19).



U.S. Marine Corps photo illustration by Cpl. Camilo Parody pic.twitter.com/w0DV04Yoo6 — Pacific Marines (@PacificMarines) 2019年6月5日

國際中心／綜合報導

美國印太司令部6月3日至6日在夏威夷總部舉行「太平洋兩棲領導人研討會」（Pacific Amphibious Leaders Symposium,PALS-19），來自印度太平洋地區20多位軍方將領紛紛前往參加，其中台灣繼2015年以後也再度受到美軍邀請，從官方推特PO出的照片可見，戴維森（Admiral Phil Davidson）上將在致詞時，背後的「中華民國海軍陸戰隊隊旗」清楚地入鏡。

今年是美軍印太司令部舉辦的第5屆PALS，目標是討論並提升印太地區人道救援、災難救助的能力。照片中顯示，軍官們致詞時，講台後面插了一整排的各國海軍旗幟，包括青天白日的中華民國海軍陸戰隊隊旗，讓不少台灣網友看了都相當振奮。

PALS 2019



Senior leaders from more than 20 allied and partnered militaries stand together for a group photo during the 5th iteration of the Pacific Amphibious Leaders Symposium (#PALS19) in Honolulu, June 4.



U.S. Marine Corps photo by Sgt. Patrick Mahoney pic.twitter.com/mtj50jy2Kh — Pacific Marines (@PacificMarines) 2019年6月4日

今年是由三軍聯訓基地的指揮官「劉爾榮」少將代表台灣參與研討會，太平洋區陸戰隊4日曝光的合照中，他站在第一排中間偏右側，身穿黑色西裝、藍色條紋領帶，身旁站的就是美軍將領。此外，美國第三陸戰隊遠征軍指揮官克拉迪（H. Stacy Clardy）和劉爾榮少將交換禮物的照片也跟著曝光，可見台美在軍事交流上的良好關係。

▲克拉迪（左）目前是駐日本沖繩美軍基地總指揮官。（圖／翻攝自美軍dvidshub.net）



據了解，PALS在2015年首度舉辦時台灣就有獲邀，當時是由海軍陸戰隊99旅少將旅長劉豫屏代表出席，但研討會內容和詳細參與情形均牽涉國家安全，不方便多做透露。