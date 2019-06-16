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影／海軍上尉KTV脫光跟酒女熱舞　司令火大7人記大過、列汰除

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政治中心／綜合報導

海軍性醜聞連環爆！繼紀德艦性愛影片外流事件後，又爆出海軍大台軍艦7位官兵在左營軍港外散宿時，「續攤」前往有女陪侍的KTV狂歡，更有人在爛醉下全身脫光，被錄影檢舉，海軍司令黃曙光聞訊震怒，將上此7人全記大過。對此，海軍艦隊指揮部16日表示，經單位官兵反映後，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

▲▼海軍左營營區開放全兵力預演,海軍司令黃曙光。（圖／記者季相儒攝）

▲海軍司令黃曙光。（資料照／記者季相儒攝）

據媒體報導，大台軍艦有資深士官長在2019年1月24日時，明知部分官兵天亮後就必須返回艦上正常服勤，仍要求資淺官兵必須隨同「續攤」，在高雄一家有女陪侍的KTV中，上尉帶頭脫光衣物，與一旁衣著清涼的酒國小姐載歌載舞，被迫隨同前往的官兵則暗自錄下影片自保，但影片內容仍流傳在軍內組群。

對此，海軍艦隊指揮部16日表示，本屬192艦隊大台軍艦黃姓上尉等7人，今年1月下旬休假期間，涉足不正當場所，經單位官兵於6月上旬反映，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

海軍艦隊指揮部強調，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及内部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寛貸，以確保内部純淨。

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關鍵字：海軍,大台軍艦,黃曙光

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