影／海軍上尉KTV脫光跟酒女熱舞　司令火大7人記大過、列汰除

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海軍性醜聞連環爆！繼紀德艦性愛影片外流事件後，又爆出海軍大台軍艦7位官兵在左營軍港外散宿時，「續攤」前往有女陪侍的KTV狂歡，更有人在爛醉下全身脫光，被錄影檢舉，海軍司令黃曙光聞訊震怒，將上此7人全記大過。對此，海軍艦隊指揮部16日表示，經單位官兵反映後，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

▲海軍司令黃曙光。（資料照／記者季相儒攝）



據媒體報導，大台軍艦有資深士官長在2019年1月24日時，明知部分官兵天亮後就必須返回艦上正常服勤，仍要求資淺官兵必須隨同「續攤」，在高雄一家有女陪侍的KTV中，上尉帶頭脫光衣物，與一旁衣著清涼的酒國小姐載歌載舞，被迫隨同前往的官兵則暗自錄下影片自保，但影片內容仍流傳在軍內組群。

對此，海軍艦隊指揮部16日表示，本屬192艦隊大台軍艦黃姓上尉等7人，今年1月下旬休假期間，涉足不正當場所，經單位官兵於6月上旬反映，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

海軍艦隊指揮部強調，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及内部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寛貸，以確保内部純淨。