南北互尬！陸軍官校95周年校慶　韓國瑜、郭台銘都要參加





▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

16日是陸軍官校創校95周年，國防部計畫在高雄鳳山校址舉辦慶祝大會，畢業於陸官專修班的高雄市長韓國瑜，也因為地方首長身分獲邀，且有陸軍官員透露，韓國瑜會出席參加。值得一提的是，同樣角逐國民黨初選的鴻海董事長郭台銘，則會出席在台北舉辦的黃埔建軍95週年慶祝大會。

國防部日前召開例行記者會，就陸軍第八軍團「國防知性之旅－黃埔建校95周年營區開放活動」規劃進行說明。陸軍第八軍團政戰主任武立文少將表示，今年適逢「黃埔建校95週年」，將結合校慶系列活動辦理營區開放，藉以展現陸軍建軍備戰成果，期使國人透過近距離接觸各項現役武器裝備與戰技操演，瞭解陸軍部隊任務及特性，進而凝聚全民國防共識。

當時陸軍官校教育長謝正福表示，每年校慶都會邀請南部各地縣市首長及議員參加，今年也有邀請韓國瑜參加，但對方「沒有拒絕，也沒有回覆」。不過根據最新消息，有陸軍官員表示，韓國瑜會出席此活動，但是不會特別安排致詞。

值得一提的是，郭台銘也會在16日中午12時參加在台北國軍英雄館進行的「黃埔建軍95週年慶祝大會」，形成兩大國民黨總統初選候選人在南北拚場的局面。

雖然總統蔡英文在上任第一年，有特別南下參加非逢五、十周年的「大校慶」，強調對國軍的重視；但這次她不會出席16日的黃埔建校95周年活動，將改去28日的三軍聯合畢業典禮。

▼蔡英文上任第一年，出席陸軍官校校慶。（資料照／記者季相儒攝）