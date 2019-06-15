林鄭月娥暫緩《逃犯條例》修法　北京表態支持

▲林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法，北京表態支持。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港特首林鄭月娥下午宣佈政府將暫緩《逃犯條例》修法，並聽取各界意見。對此，大陸外交部發言人耿爽指出，「中國中央政府對特區政府這一決定表示支持、尊重和理解」，將繼續堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護好香港的繁榮穩定。

耿爽提到，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹。保持香港繁榮穩定，不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。

他強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權乾預。中方維護國家主權、安全和發展利益、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。

▲香港民眾關注林鄭月娥記者會。（圖／記者吳奕靖攝）

在外交部回應之前，大陸國務院港澳事務辦公室也表態，對林鄭月娥宣佈暫緩修例工作的決定表示支持、尊重和理解。聲明指出，今年2月香港特別行政區政府啓動與移交逃犯相關的「兩個條例」修訂工作，此舉既有利於處理有關香港居民涉嫌在台灣殺人案件的移交審判問題，又有利於堵塞現有法律制度的漏洞，以共同打擊犯罪，彰顯法治和公義，是必要的、正當的。

聲明強調，中央政府支持特區政府的修例工作。對於香港近期發生的反對修例的遊行集會事件及社會反應，中央政府高度關注。香港警隊是市民安全和社會安寧的守護者，其執法專業水平享有廣泛贊譽，中央政府強烈譴責有關暴力行徑，堅定支持警隊依法懲治，守護香港法治和社會治安。