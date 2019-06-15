民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

▲在612衝突中，警方發射了約150枚催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威12日爆發流血衝突，特首林鄭月娥15日召開記者會時，至少6度被問到是否會在主流民意的要求下請辭負責，但她僅表示仍然「以做公僕為榮」，且稱警方在金鐘事件的行為是「天經地義」。民間人權陣線隨後發文痛批，「林鄭沒有絲毫歉意」，並號召市民16日下午繼續「反送中」。

面對記者提問「為何經過這麼多衝突後，仍有理由不下台」，林鄭月娥表示，無意為聽意見工作設限期，所以不會承諾，但不會立即回歸立法會大會恢復二讀，無論如何也要先給立法會保安事務委員會。她又解釋稱，以自己的經驗，要做多聽意見和解說，但現在已經6月中，預計今年內也難以回到立法會保安事務委員會。

▲香港特首林鄭月娥15日宣佈暫緩修訂《逃犯條例》。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

至於下台問題，她自言是一個接近40年的公僕，仍然「以做公僕為榮」，而且還有大量想為香港做的工作，包括拓展經濟、改善民生方面，希望能用經驗為香港開創更美好的未來。

林鄭月娥指出，有人說她現在的舉動是為了重建已損壞的形象，但她認為不是，她想做的是令香港社會恢復平靜，這是首要考慮；第二個考慮是12日的衝突很可能重現，甚至會更嚴重，可能會對警員或者市民、示威者受更嚴重的傷害，她不想這些再發生。

▲香港民眾聚集抗議《逃犯條例》。（圖／達志影像／美聯社）

此外，林鄭月娥也在會上就12日的警民衝突表示，絕大部分的市民都可以看到，是發生了非和平的表達意見，也有人用有殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員執法是「天經地義」的。

林鄭月娥的言論引來民陣痛斥。民間人權陣線15日下午在臉書po文稱，「市民浴血，林鄭沒有絲毫歉意，她真的是兩個孩子的母親」，並呼籲市民「明天下午兩點半，維園見！」

▼ 民間人權陣線怒斥林鄭月娥的言論。（圖／翻攝自臉書）