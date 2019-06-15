港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

香港特首林鄭月娥15日下午召開記者會，宣布暫緩《逃犯條例》修訂案，並表示是因為臺灣不同意移交港女殺人案嫌犯，才使得修訂案通過的迫切性不復存在。對此，陸委會回應，《逃犯條例》修法企圖將臺港司法互助問題納入一個中國框架處理，不僅侵害人權自由，也侵害我國家主權，堅決反對披著司法外衣的政治圖謀。

陸委會指出，針對港女命案，我方自始即展現誠意、善意與同理心，籲港府回應我方前所提出之司法互助請求，共同釐清管轄權及案情，相信將有助解決個案 ，還給受害者家屬公道。

陸委會強調，我方始終秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下，與世界各國或司法管轄區進行各式司法合作，長期以來我們也積極考慮建立臺港司法互助機制，以實現公義、從根本解決問題。

▲香港民眾緊盯林鄭月娥記者會。（圖／記者吳奕靖攝）

陸委會重申，我方不可能同意侵害人權自由及國家主權的《逃犯條例》，因為《逃犯條例》修法企圖將臺港司法互助問題納入一個中國框架處理，不僅侵害人權自由，也侵害我國家主權，「我們堅決反對這種披著司法外衣的政治圖謀。」

香港特首林鄭月娥下午宣布暫緩《逃犯條例》修法工作，她坦承修法解說工作不足，導致民眾對修例有疑慮，港府會重新與社會各界溝通，做更多解說。至於決定暫緩的原因，她則提到是因為台灣不接受港府建議安排下移交台灣殺人案疑犯，使得修例在今年7月前通過的迫切性不復存在。

林鄭月娥表示，修例初衷是出自自己和管治團隊對香港的熱愛和港人的關心，但由於他們的工作不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會再次出現好大的矛盾和紛爭，令許多多市民痛心，將用最有誠意的態度接受批評，繼續與市民同行。