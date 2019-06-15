石梯坪淨灘淨海清出288公斤垃圾　廢棄漁網及保特瓶最多

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局15日在石梯坪遊憩區舉辦2019世界海洋日-「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與淨灘及淨海，包含36位潛水人員。共清理出288.1公斤的垃圾，其中有約200公斤的廢棄漁網及1,010支的寶特瓶。

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花蓮縣境海岸線綿長，達一百二十餘公里，且瀕臨西太平洋，地理環境變化多端，也造就豐富的天然資源，不論是休閒遊憩或漁業活動等均與海洋息息相關。然而近年來因工業快速發展，生活日漸便利的同時，也造成許許多多廢棄物產生，這些陸地上的垃圾因人為或氣候因素，輾轉流入海中，不僅影響海洋生物的生存，也破壞了美麗的景觀與人們賴以為生的漁產資源。

▲清出的垃圾都仔細分工做好分類回收。

石梯坪位處於花蓮南部，北鄰石梯漁港，南臨秀姑巒溪出海口，地理位置造就了豐富的珊瑚礁群及海蝕壺穴景觀，不僅適合觀察潮間帶生態，也是花蓮極佳的潛水及磯釣地點，豐富的自然生態資源帶來無數的觀光人潮。環保局希望藉由淨灘及淨海活動，清理岸際及海中的人為垃圾外，也帶動當地居民一起清理自己生活的海岸及海域，為孕育我們的大海回饋一份心力。

▲清出的垃圾以廢棄漁網及寶特瓶最多。

環保局長饒忠表示，整個活動過程中均不提供一次性餐具及塑膠製品使用，除呼籲參與民眾自備環保杯及餐具外，現場也提供環保杯及餐具借用，讓民眾從活動中體驗無塑生活，進而正視海洋廢棄物的嚴重性，願意減少一次性產品使用，由減塑逐步達到無塑生活的目標！

活動邀請交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、海洋委員會海巡署第一二岸巡隊、花蓮縣豐濱鄉公所、花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會、花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會、花蓮縣水中運動協會、和平潛水、米汐自然生活農耕園區、以及下鄉行動工作室等公私部門團體共襄盛舉。