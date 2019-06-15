　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石梯坪淨灘淨海清出288公斤垃圾　廢棄漁網及保特瓶最多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局15日在石梯坪遊憩區舉辦2019世界海洋日-「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與淨灘及淨海，包含36位潛水人員。共清理出288.1公斤的垃圾，其中有約200公斤的廢棄漁網及1,010支的寶特瓶。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣境海岸線綿長，達一百二十餘公里，且瀕臨西太平洋，地理環境變化多端，也造就豐富的天然資源，不論是休閒遊憩或漁業活動等均與海洋息息相關。然而近年來因工業快速發展，生活日漸便利的同時，也造成許許多多廢棄物產生，這些陸地上的垃圾因人為或氣候因素，輾轉流入海中，不僅影響海洋生物的生存，也破壞了美麗的景觀與人們賴以為生的漁產資源。

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

清出的垃圾都仔細分工做好分類回收。

石梯坪位處於花蓮南部，北鄰石梯漁港，南臨秀姑巒溪出海口，地理位置造就了豐富的珊瑚礁群及海蝕壺穴景觀，不僅適合觀察潮間帶生態，也是花蓮極佳的潛水及磯釣地點，豐富的自然生態資源帶來無數的觀光人潮。環保局希望藉由淨灘及淨海活動，清理岸際及海中的人為垃圾外，也帶動當地居民一起清理自己生活的海岸及海域，為孕育我們的大海回饋一份心力。

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

清出的垃圾以廢棄漁網及寶特瓶最多。

環保局長饒忠表示，整個活動過程中均不提供一次性餐具及塑膠製品使用，除呼籲參與民眾自備環保杯及餐具外，現場也提供環保杯及餐具借用，讓民眾從活動中體驗無塑生活，進而正視海洋廢棄物的嚴重性，願意減少一次性產品使用，由減塑逐步達到無塑生活的目標！

▲▼「我們在石梯坪清淨海」活動，共計有204人參與，包含36位潛水人員。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

活動邀請交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、海洋委員會海巡署第一二岸巡隊、花蓮縣豐濱鄉公所、花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會、花蓮縣豐濱鄉靜浦社區發展協會、花蓮縣水中運動協會、和平潛水、米汐自然生活農耕園區、以及下鄉行動工作室等公私部門團體共襄盛舉。

ET快訊
男友家陽台「住透明屋」丫頭圓夢了！鄰居偷拍「雪白美腿」羞爆
浩子說話了！早警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」
韓國瑜：拒絕一國兩制！除非Over my dead body

關鍵字：石梯坪,淨灘,淨海,垃圾,漁網,保特瓶,海洋日,珊瑚礁,壺穴,潮間帶,潛水,磯釣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

只坐雙B！心儀女孩出難題　朋友義氣借車「霸氣滿足4條件」網跪了

影／300人同時創作「瓶鼻海豚」！　福隆沙雕季挑戰金氏世界紀錄成功

泛舟鐵人三項競賽16日登場　千名選手挑戰秀姑巒溪激流

妹子「邪惡刀法切芒果」男友喊怪　他秀「半成品」網羞爆：好硬挺！

石梯坪淨灘淨海清出288公斤垃圾　廢棄漁網及保特瓶最多

大馬畢業生弘光4年國際得獎不斷　回國繼承糕餅業

最實質畢業祝福　崑山科大送千萬創就業助學金

中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

常買的豬肉攤沒開！她換一攤「遭老闆娘洗臉」　傻眼反擊網懂了：難怪買別家

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

只坐雙B！心儀女孩出難題　朋友義氣借車「霸氣滿足4條件」網跪了

影／300人同時創作「瓶鼻海豚」！　福隆沙雕季挑戰金氏世界紀錄成功

泛舟鐵人三項競賽16日登場　千名選手挑戰秀姑巒溪激流

妹子「邪惡刀法切芒果」男友喊怪　他秀「半成品」網羞爆：好硬挺！

石梯坪淨灘淨海清出288公斤垃圾　廢棄漁網及保特瓶最多

大馬畢業生弘光4年國際得獎不斷　回國繼承糕餅業

最實質畢業祝福　崑山科大送千萬創就業助學金

中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

常買的豬肉攤沒開！她換一攤「遭老闆娘洗臉」　傻眼反擊網懂了：難怪買別家

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人民自由民主

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一幕哭了...跳上去交纏

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未婚夫「出手護愛」閃爆！

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3：1 統一

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：他們真的來過

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

男團泰坦突西門熱跳！　路人嗨圍觀...比利認約會處女地

想婚了／Nicole + Felicia姊妹聯手闖國際　郎朗嬌妻、昆凌都被圈粉

只坐雙B！心儀女孩出難題　朋友義氣借車「霸氣滿足4條件」網跪了

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

生活熱門新聞

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

黑白雙豹走入歷史　公發鞋換美津..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

台科大屏科大擬合校　成立規劃小..

周末晴朗高溫飆30°C！下波鋒..

19歲女大生被色狼摸　爸媽：幹..

月子中心早餐現「趕時間組合」網..

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

同事狂玩老公腿毛　人妻目睹傻眼

只送公文月領33K　忽然被炒她..

更多熱門

相關新聞

慶警察節分局長率隊挽袖淨灘

新北市金山警分局為響應海洋環境保護，15日上午9時在萬里下寮沙灘舉辦「慶祝警察局淨灘活動」，鼓勵員警從事戶外休閒活動，藉此連繫彼此情誼、提振工作士氣、增進工作效能，並喚醒民眾重視海洋環境保護，結合新北市警察之友會金山辦事處、分局員警、各協勤民力、北觀處及金山萬里清潔隊共襄盛舉。

海巡岸巡隊淨灘　維護美麗藍海

大媽超商用餐不清垃圾遭勸　扯髮女店員狂毆

店員妹勸導丟垃圾！粉衣嬸爆走摔人猛巴頭

滿地垃圾2汪裝沒事...奴才超厭世

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面