郭董捐50億給台大癌醫…教師憂影響大學自主　管中閔這樣說

▲鴻海董事長郭台銘日前捐贈台大癌醫50億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘日前出資150億元興建台大癌醫中心醫院，但卻遭媒體爆料捐款尚未到位，日前再加碼捐贈50億元。該議題在今（15日）的台大校務會議上受到校務會議代表關注，有老師質疑癌醫營運是否會動支到台大校務基金。台大校長管中閔指出，癌醫預計下個月開始營運，預計3到5年內就能收支平衡，同時也會避免使用到校務基金。

台大今舉行107學年度第二學期第二次校務會議，會議上有學生代表指出，想了解日前郭台銘捐贈50億元到癌醫中心醫院是否為實物捐贈，擔心錢用完後要再募款，會動用到校務基金。

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▲台大校務會議代表擔心，癌醫要買器材是否仍要向永齡基金會申請，是否會影響大學自主 。（圖／記者崔至雲攝）

也有其他校務會議代表質疑，癌醫營運是否會動支到台大校務基金，更指出「是郭台銘大方，還是校長的募款能力強？」也有代表質疑，癌醫要買器材是否仍要向永齡基金會申請，是否會影響大學自主？

對此，管中閔表示，去年10月中台大代理校長郭大維和郭台銘的永齡基金會已經有意向書，而過去捐贈確實是實務捐贈，包括設備採購、前期營運資金，未來會密集開會盯緊癌醫中心進度。但他也澄清，不會因為一家醫院就影響到大學自主，營運資金仍是由學校使用，基金會無法干涉。

台大醫學院院長張上淳補充說明，當時和永齡基金會簽約，100億元主要是硬體設備採購，由基金會負責硬體建構，由總院與癌醫同仁一起規劃設計需求，再由基金會去發包，硬體建完後進行實物捐贈，另外的50億元則是產學合作、海外專才延攬等，但永齡基金會捐贈不包含用人費用，因此初期由校務基金借款給癌醫使用，以後還要還給校務基金。

