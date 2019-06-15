「婚禮前夕和女友閨蜜上床了」　他內疚自白：當時看起來很有趣…

▲男網友在結婚前夕跟女友閨蜜發生關係。（圖／取自Pakutaso）

國際中心／綜合報導

背叛在愛情中總是令人無法忍受，何況是在2人即將互訂終身前？一名男網友透露，他即將跟交往5年的女友結婚，但卻因為喝醉，不小心跟女友閨蜜發生性關係，「當時看起來很有趣，但我現在很內疚。」

男網友在兩性論壇PO文，自己跟女友交往5年，現在29歲了，從上個月開始籌備婚禮。某日晚上，他們及另外8名友人聚會，一起慶祝大家都快跨越30歲的門檻，等到酒吧關門後，他們則全數回到一名女性家中。

「我的女友不在，她因為隔天有面試，不能冒遲到的風險就先離開了。」但就在他們回家後，女友閨蜜開始與他聊天，聊著聊著，他們就自然而然發生了性關係，「相互吸引、或是酒精，引導了我們，我們享受了非常愉快的性生活。」

結果，其中一名友人走進臥室發現了躺在床上的他們，並將此事告訴原PO的女友。女友最初大發脾氣，但之後相信原PO的「我只是在被子裡睡覺」謊言，誰料，女友仍因閨蜜坦白一切而得知真相，「她和閨蜜一起度過一段時間，她甚至不跟我說話，她覺得我完全是人渣」。

原PO相當煩惱，他承認自己一開始的確不好，跟女友交往初期也有說謊，但現在他答應自己要變得忠誠，而且他還帶著一個上一任關係的小兒子，「他現在才8歲，他會怎麼看待一個這樣表現的父親呢？」