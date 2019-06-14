「真愛不會傷人」美女網紅寫神文：是矯情！網友讀完懂了…速貼謝忻臉書

▲網路紅人「張恩嬅Katia」談感情觀，被網友讚爆。（圖／翻攝自「張恩嬅Katia」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

「想愛誰就愛誰，愛就成了自私。」網路紅人「張恩嬅Katia」13日深夜在臉書上PO文，內文大談對愛情的看法，「真正的愛不會傷人。」不過心思細膩的網友讀完文章後，立即想到是在談演藝圈時事，指當事兩人有目的，「有家庭的人要懂得避嫌」，甚至還有網友直接把這篇文章轉貼在藝人謝忻的臉書上，引起討論：「說得好有道理，這就是矯情。」

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因拍攝「真實劇場」生活日常而大受好評的網路紅人張恩嬅在臉書上PO文，「當愛成了任性，想愛誰就愛誰，愛就成了自私。愛不是藉口，也不是口號。不要把愛當擋箭牌，將自己的錯誤合理化。需要額外理由來合理化的愛情，本質就有問題。而真正的愛不會傷人。會傷人的愛，不是愛，是矯情。」

文章一出，立即與網友產生共鳴：「愛不是自私，也不是隨便，更不是濫情」、「認同」、「要負起責任」、「言之有理」、「這是自私的愛，跟不負責的態度」、「對，是矯情」、「真正的愛需要珍重」、「最討厭自私又矯情的人」。

還有網友表示：「如果愛會傷人又何必去愛呢？別拿愛當藉口！尤其是夫妻間，情緒勒索」、「不懂得拿捏分寸是做作」、「實在太有智慧的詮釋」、「有家庭的人要懂得避嫌，感覺那二個人並不把原配放在眼裏，還互相護航，真的很自私又矯情」。

▲▼網友拿張恩嬅的文章灌貼謝忻的臉書。（圖／翻攝自「外景小公主- 謝忻的粉絲團」臉書）

不過也有眼尖的網友認為此話就是在談藝人謝忻和阿翔的醜聞，還把整段貼到謝忻的臉書道歉信上，引起網友回應，「這篇文章真的看完感觸很深，不管做甚麼事情，只要有傷害到人，就是不行」、「很有道理」、「非常同意」。

藝人謝忻和阿翔被拍到在車窗邊激吻的畫面，震驚各界，謝忻也在沉默一天後手寫道歉信，向阿翔的老婆Grace道歉，不過網友不領情，蓋樓灌爆謝忻的臉書，「被發現才說對不起……今天如果沒被發現，你會覺得對不起嗎？當妳選擇背叛的那瞬間，你就應該付出你該有的代價，而不是一句對不起就能安撫她！你能想像一個被丈夫跟閨蜜的背叛，雙重打擊你要他如何過，如何走出陰霾！你真的太自私！」