小戲精！2萌妹「拿拖鞋自拍」還按鞋底假裝修圖　網：想生女兒了

▲ 小女孩把拖鞋當成手機，開心的玩起自拍，還幫閨蜜拍了幾張獨照 。（圖／翻攝自微博／熊孩子翻車現場）

大陸中心／綜合報導

小朋友喜歡模仿大人的一舉一動，經常因為「有樣學樣」而迸出許多溫馨又有趣的畫面。最近在微博就有一組照片引起熱議，只見2個小女孩並排而坐，把「拖鞋」舉起來當成手機，笑容燦爛的對著它「比YA自拍」，先是作勢按下快門，再一起檢查拍攝成果。超萌模樣讓網友忍不住驚呼「怎麼可以這麼可愛！我要哭了！」

根據公眾號「拾起雜言」報導，2個小女孩原本似乎是坐在幼稚園內的綠色小椅子上玩耍，這時穿著深色洋裝的馬尾妹突然異想天開，把自己的深藍色拖鞋脫下來當成手機，與一旁身穿白色洋裝的短髮妹玩起了「假裝自拍遊戲」。

▲ 「拍完照片」後，2個女孩還有模有樣的檢查剛才的成果。（圖／翻攝自微博／熊孩子翻車現場）

2個女孩先是對著拖鞋「螢幕」露出燦爛笑容，頭靠著頭、伸手比「YA」，接著馬尾妹再把拖鞋由橫的擺成直的，替閨蜜單獨拍攝一張，小心翼翼的對準畫面，再有模有樣的按下快門。照片拍攝完畢後，2個女孩又在拖鞋上按來按去，彷彿像在確認剛才照片拍得怎麼樣，又像在為照片「修圖」般，時不時看著拖鞋張大嘴巴，笑得合不攏嘴。

女孩們逗趣的畫面被拍下來上傳網路後，立刻吸引了許多網友留言、分享，許多人紛紛回應，「可愛死了，我要被萌哭了！」、「真是一對可愛的小閨蜜」、「最後還一起看鞋底，是在檢查照片嗎，真是兩個小戲精，央戲提前錄取她們吧！」、「一隻拖鞋就可以玩的這麼開心，小朋友果然是單純可愛。」、「她的『手機』是自己的拖鞋嗎，和腳上穿的另外一隻顏色不一樣耶！是跟另外一邊的小朋友交換拖鞋了嗎？」、「看完都想生個女兒了！」