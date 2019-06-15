「剪輯影片暗算韓國瑜」　洪孟楷酸蘇貞昌：拍肩擊肚的正常發揮

▲蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前在臉書放上行政院會剪輯影片，片中與會的高雄市長韓國瑜遭點名疑似閉目養神。國民黨文傳會副主委洪孟楷認為，「剪政務影片暗算韓國瑜，拍肩擊肚的蘇貞昌果然正常發揮！」

洪孟楷15日在臉書表示，行政院長蘇貞昌在臉書上發布行政院會剪輯的政務影片，卻是充滿黑韓國瑜的片段，難免讓人覺得公器私用，喪失行政院高度。

洪孟楷提到，過去在新北市長選舉期間，蘇貞昌都敢在鏡頭前對陳情者拍肩擊肚，現在沒有其他家媒體的行政院會，把政敵醜化、只剪對自己有利的畫面只能算是小case，「蘇貞昌為了選舉，果然正常發揮」。

洪孟楷也解釋，行政院會是全中華民國所有部會的共同會議，「當中有討論的過程絕對不宜公開」，畢竟有些在還沒做成決策前需要利弊分析討論，這也是為何要發言人做會後記者會的轉述，「所以跟蘇貞昌所說要用拍影片方式讓國人知道的理由其實太牽強」。他質問，如果真要讓國人知道，「何不乾脆開放全程直播？」蘇貞昌敢這樣做，只怕第一個反彈是民進黨的所有官員。

洪孟楷提及，之前一直酸言酸語的嘲諷韓國瑜沒來開行政院會，而上來開會又被拍攝影片後暗算，這根本就不是在治國，而是在治人。目的就是不斷地要讓韓國瑜出糗，進一步獲取政治利益，更批「國家公器能夠變成對付政敵的工具嗎？」實在令人感到悲哀。

洪孟楷說，面對陳情者會對其拍肩擊肚，面對藍營的市長會拍影片暗算，這樣的行政院長，「為了延續政權還有什麼做不出？」他指出，耍這些小動作，只是說明了很在意韓國瑜的風頭和行動。民眾會用選票，在2020告訴蔡政府，「國家不是這樣讓你胡作非為的」。