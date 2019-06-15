韓國瑜雲林造勢大會　《堅持》歌曲開場《家後》退場

▲韓國瑜雲林行，上午空拍現場布置。（圖／記者葉南州攝）

地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜將參加15日下午，「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，由於周邊交管計劃一度遭附近民眾抗議，雲林警方特別澄清，集會範圍僅實施彈性交管，不會封街，強調台大醫院斗六分院、雲林國中及雲林科大交通依然可通行。活動高潮「庶民總統大進場」，將撥放《堅持》，退場時大合唱《家後》溫馨結尾。

雲林縣斗六分局澄清，雲林國中、文化中心等地點前方路段無管制；台大醫院雲林分院出入口雲林路、埤口路往大學路是可通行的，當地住戶也可自由進出；雲林科大前大學路採調撥車道，可保持通行。警方提醒，當地住戶向員警告知後，都可自由進出。

活動現場自下午1點開始暖場，會撥放「我的未來不是夢」、「月亮代表我的心」等歌曲帶動氣氛；下午3點活動正式開始，將有一連串舞蹈、武術表演，雲林縣長張麗善及當地立法委員、議員還有各庶民、企業代表也會上台致詞。

下午5點「庶民總統大進場」，將會是整場活動的高潮，韓國瑜將會由150名青年軍旗手的陪同下，在一陣戰鼓、喇叭聲中熱鬧進場。

▲雲林縣議員李明哲表示，「庶民總統大進場」將改撥放「堅持。（圖，進場曲改為「堅持」／記者羅志華翻攝）

雲林縣議員李明哲表示，韓國瑜大進場時，將播放進場曲「堅持」，象徵韓國瑜會堅持到底走下去；退場曲選擇「家後」，感謝妻子李佳芬及雲林鄉親們做他的後盾。

▼韓國瑜「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」活動地圖。（圖／記者羅志華翻攝）