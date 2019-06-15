韓國瑜財產暴增、政見跳票　高嘉瑜：政治誠信已破產

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜上任以來爭議不斷，除了政見跳票，監察院14日公布最新一期「廉政專刊」還揭露韓國瑜夫妻的存款比2001年申報時增加近4300萬元。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜批評，政治誠信已破產。

高嘉瑜14日在政論節目「鄭知道了」表示，當初韓國瑜說用一碗滷肉飯、一瓶礦泉水參選高雄市長，很多年輕人看韓國瑜沒資源、被國民黨欺負於是捐錢，自己也有朋友看到韓國瑜競選選舉捐款1億多，還有結餘，都希望韓國瑜把錢退回來。

高嘉瑜指出，韓國瑜宣稱沒資源，只有一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，實際上募款所得跟花費的，在六都所有候選人裡面卻是第一名的；此外，韓國瑜口口聲聲說自己是庶民總統、世上苦人多，也了解窮人感受，但跟一般人比起來，已比一般人生活好過太多，韓國瑜主打階級鬥爭，事實揭發後，「大家都覺得是受騙了」。

高嘉瑜提到，韓國瑜17年來沒工作，「之前的存款只有17萬，選舉補助款就2千多萬了」，加上之前大家所質疑的政治獻金，讓人覺得韓國瑜選戰方法跟整個過程，禁不起考驗；此外，政治人物的誠信最重要，從選舉前的口號問政、開的支票，到選後政見跳票，每一句話都被戳破的時候，其實大家已經不信任了，「韓國瑜的政治誠信，基本上已經破產」。

針對蘇貞昌在臉書PO院會影片，高嘉瑜認為，「以其人之道，還治其人之身」，韓國瑜不斷批評民進黨執政後不給高雄錢，但蘇貞昌在這次院會中將每一項過去韓國瑜質疑的點都打臉回去，「今天不是民進黨在黑韓國瑜，而是一直以來，民進黨是啞巴吃黃蓮，被韓國瑜黑了這麼久之後，終於有機會一次的澄清、一次的說明，否次每次選舉的時候，就拿民進黨來消費說民進黨就是藍綠鬥爭，韓國瑜當高雄市長就差別待遇。」