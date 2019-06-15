獨／韓國瑜四點聲明喊告　楊秋興說話了「不知道他要告什麼」

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

資深媒體人黃光芹14日在臉書發文，推出《你所不知道的韓國瑜》系列故事，爆料他根本不愛高雄，甚至爆料大談選舉經費，對此韓國瑜15日早上受訪先是回嗆黃光芹「講法太扭曲」，中午透過新聞局發布四點聲明，表示對於黃光芹女士所有與韓國瑜相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告，對此，《ETtoday新聞雲》記者求證前高雄縣長楊秋興，楊秋興則回「不知道他要告什麼」。

▲韓國瑜提四點聲明將對黃光芹提到。（圖／記者洪靖宜攝）

黃光芹14日在臉書提到2018年3月3日那天，國民黨主席吳敦義勸韓國瑜選高雄市長，也找了前高雄縣長楊秋興去，但韓國瑜百般不願意，甚至拿李佳芬當擋箭牌說「她要跟我離婚！」而楊秋興則開玩笑地說「那你就趕快簽一簽！」。黃光芹說，韓國瑜不想選，反而4度勸楊秋興選，但楊也不想，還直言「我都輸了兩次，沒有本錢選！」、「你選一定赢！你太太不答應，她可以不必來」，提到錢的問題，黃光芹表示楊秋興還說，「6000萬到1億元都可以選，要韓先拿2000萬元籌備款，反正後來拿70萬票，一票30元，2000萬的本，就可以拿回去，沒想到選舉也是門生意，韓拿了89萬票，多賺了600多萬入袋！」。

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／記者吳奕靖攝）

對此高雄市長韓國瑜還發出四點聲明，其中一點提到「本人的確曾經與楊秋興先生討論參選事宜，因為他是在地了解地方生態人士。但所謂選舉經費討論根本子虛烏有」。

記者求證前高雄縣長楊秋興，他說黃光芹的爆料「不違背事實」，楊秋興提到去年3月3日和吳敦義一起找韓國瑜，勸他選高雄市長，可是當時韓國瑜不敢選，韓國瑜確實有拿李佳芬當擋箭牌，而楊秋興則開玩笑地說「那你就趕快簽一簽！」，楊秋興提到當下就像是聊天方式，吳敦義也在一旁，另外，韓國瑜也提擔心錢的問題，楊秋興也告訴韓國瑜不用擔心，多少錢都能選，預計能拿70萬票，一票30元，就有兩千萬，而且這樣就算輸，票也好看也算贏。

楊秋興說，他不知道韓國瑜「要告什麼」，他也直言「韓國瑜亂了，高階市長不當，我選了兩次這麼辛苦還選不上」，也證實黃光芹說的沒有背離事實。

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