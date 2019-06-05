無人機科學蒐證　電鍍廠暗夜偷排廢水污染查獲勒令停工

▲電鍍廠暗夜偷排廢水污染，台南市環保局科學蒐證查獲勒令停工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區一家電鍍工廠利用晚上偷排廢水，環保局長期埋伏蒐證，6月4日晚上展開查緝，發現工廠將未經處理的廢水，排到廠外溝渠，稽查人員錄下偷排過程，運用重金屬快篩包確認廢水的重金屬鋅超標，立即制止業者偷排，並依違反水污染防治法開單告發，最高可處2千萬元罰款並勒令停工。

台南市環保局連日接獲民眾通報，關廟區一家金屬表面處理工廠不分日夜，經常溢散肉眼可見的白色刺鼻酸氣。環保局先派員利用UAV無人機到工廠上空拍攝蒐證，確認白色酸氣來源；再用水質微型檢測器，連續3週監測工廠下游水質，掌握工廠不定期利用晚上7、8時時段偷排習性，即在工廠後方裝設微型攝影機拍攝廠內運作情形，錄到工人在晚上6時50分即接上塑膠管線，將工廠每天產生的廢水偷排到廠外溝渠。

經長期蒐證確定掌握違規事證，稽查人員4日晚7時許兵分三路到工廠附近埋伏，等開始偷排廢水時採取查緝行動，先從橋下採集一組污水化驗，顏色呈現深黃褐色，經以金屬快篩檢測包檢測，確定重金屬鋅濃度偏高。工廠後方埋伏人員即從3公尺高山壁跳進工廠，迅速衝至場內喝止員工停止全部動作，以防員工將偷接塑膠管線拆除。埋伏門外的蒐證組接著進廠，聯繫工廠負責人至現場確認違規情事，完成蒐證後隨即封管制止繼續偷排。

環保局表示，「環境保護，人人有責」，環檢警結盟將繼續無預警行動，不分晝夜加強打擊環境犯罪行為，希望業者切勿心存僥倖，以身試法。民眾若發現任何環境犯罪行為，請立即打公害陳情專線：0800066666通報環保局查緝，共同維護環境，打擊污染。