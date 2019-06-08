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他10歲騎腳踏車示威要求人權　「對鏡頭一笑」換來死刑威脅

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▲▼沙烏地阿拉伯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯的人權問題經常受到關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯現年18歲的少年穆塔加（Murtaja Qureiris）曾在10歲時參與一場示威活動，要求政府重視人權，如今，在經歷約4年的拘留後，他可能面臨死刑。他在參加抗議的3年後遭沙國當局逮捕，當時他僅13歲，被律師與活動人士視為年紀最小的政治犯。

CNN報導，當時10歲的穆塔加一臉稚嫩，他踩著腳踏車，身旁有約30名的青少年，他穿著牛仔褲與黑色拖鞋，對著鏡頭露出微笑。這看起來只是普通的自行車運動，但該組織其實在舉行抗議活動。

青少年出發時，穆塔加一度消失在人海中，他努力跟上大家的速度，同時拿起擴音器喊著「人民要求人權」，身為男孩的他，參加了2011年阿拉伯之春之際位於沙國東部的腳踏車示威活動。

然而，穆塔加要求的人權並沒有實現，他13歲時準備與家人前往巴林時，被沙國邊境人員逮捕，這名長大的少年未來可能會被處死。沙國4月宣布已處決37名男子；人權組織「緩刑」（Reprieve）認為，很多死者是國內的少數民族什葉派。

穆塔加被指控陪同哥哥阿里（Ali Qureris），前往沙國東部城市的一家警察局，據悉阿里朝著機構內丟汽油彈。穆塔加現階段正在法庭受審，檢方指控他隸屬於一個極端恐怖組織，他還面臨其他罪名，包括幫助建造汽油彈、對著安全部隊開槍等。

據了解，穆塔加否認了上述這些指控，而且很多供詞都是受到脅迫才產生的。CNN獲得消息指出，他至少有1年3個月的時間被單獨監禁，而且根據伊斯蘭教法的規範，他很可能因為「散播煽動」受到嚴厲處罰。

來自英國的沙國活動人士達曼（Mohammad Daman）曾參與2011年的幾場示威，他形容抗議活動是和平的，沙國並沒有取得任何暴力事件的影片或照片。然而，沙國當局則多次把反政府的示威活動定調為暴力事件，聲稱抗議者襲擊安全部隊與平民。

如果沙國判處穆塔加死刑，他就會加入至少其他3名囚犯的行列，這些人都是在18歲前犯案。檢方極其依賴他們的供詞；囚犯們卻聲稱，自己在過程中遭遇折磨、受到威脅。

2015年以來，33歲的年輕王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）握有權力，沙國壓制異議人士的行動越演越烈。薩勒曼大力推動社會與經濟上的改革，也試圖鞏固自己的統治權，據悉他下令逮捕許多分析師、商人、王子、女權運動者等；沙國對此則否認指控。

回到2011年的示威，不少抗議者都戴上面罩，穆塔加與父親則沒有太多偽裝。當時的影片中可看到，穆塔加看了一眼鏡頭，接著微笑閃開，他沒有想到自己將會面臨到什麼。

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,人權,阿拉伯之春,示威,死刑

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