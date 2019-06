他10歲騎腳踏車示威要求人權　「對鏡頭一笑」換來死刑威脅

▲沙烏地阿拉伯的人權問題經常受到關注。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合外電報導

沙烏地阿拉伯現年18歲的少年穆塔加(Murtaja Qureiris)曾在10歲時參與一場示威活動,要求政府重視人權,如今,在經歷約4年的拘留後,他可能面臨死刑。他在參加抗議的3年後遭沙國當局逮捕,當時他僅13歲,被律師與活動人士視為年紀最小的政治犯。

CNN報導,當時10歲的穆塔加一臉稚嫩,他踩著腳踏車,身旁有約30名的青少年,他穿著牛仔褲與黑色拖鞋,對著鏡頭露出微笑。這看起來只是普通的自行車運動,但該組織其實在舉行抗議活動。

青少年出發時,穆塔加一度消失在人海中,他努力跟上大家的速度,同時拿起擴音器喊著「人民要求人權」,身為男孩的他,參加了2011年阿拉伯之春之際位於沙國東部的腳踏車示威活動。

然而,穆塔加要求的人權並沒有實現,他13歲時準備與家人前往巴林時,被沙國邊境人員逮捕,這名長大的少年未來可能會被處死。沙國4月宣布已處決37名男子;人權組織「緩刑」(Reprieve)認為,很多死者是國內的少數民族什葉派。

穆塔加被指控陪同哥哥阿里(Ali Qureris),前往沙國東部城市的一家警察局,據悉阿里朝著機構內丟汽油彈。穆塔加現階段正在法庭受審,檢方指控他隸屬於一個極端恐怖組織,他還面臨其他罪名,包括幫助建造汽油彈、對著安全部隊開槍等。

據了解,穆塔加否認了上述這些指控,而且很多供詞都是受到脅迫才產生的。CNN獲得消息指出,他至少有1年3個月的時間被單獨監禁,而且根據伊斯蘭教法的規範,他很可能因為「散播煽動」受到嚴厲處罰。

來自英國的沙國活動人士達曼(Mohammad Daman)曾參與2011年的幾場示威,他形容抗議活動是和平的,沙國並沒有取得任何暴力事件的影片或照片。然而,沙國當局則多次把反政府的示威活動定調為暴力事件,聲稱抗議者襲擊安全部隊與平民。

如果沙國判處穆塔加死刑,他就會加入至少其他3名囚犯的行列,這些人都是在18歲前犯案。檢方極其依賴他們的供詞;囚犯們卻聲稱,自己在過程中遭遇折磨、受到威脅。

