美國拒絕提供土耳其F-35　俄羅斯提議「關閉北約雷達站」

▲俄羅斯建議土耳其，美國不交付F-35就關閉北約雷達站。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其因為購買俄羅斯S-400防空系統，遭美國拒絕交付F-35隱形戰機。對此俄羅斯的國際事務委員會專家季穆爾•阿赫梅托夫建議，土耳其可以關閉北約的雷達站作為回應，土耳其境內的雷達站屬於飛彈攻擊的早期預警，是北約在歐洲反飛彈系統的一部分。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，阿赫梅托夫建議關閉位於馬拉蒂亞省的歐洲反飛彈系統雷達站，同時也告上法院索賠因為F-35的款項已經支付，另外也不參加北約和美國的演習、停止交換恐怖份子的情報。

▲S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）



土耳其此前表示不會放棄購買S-400防空飛彈系統的計劃，並稱首批S-400定於7月份交貨。美國聲稱S-400系統與北約標準不兼容，並多次以制裁相威脅。美國還不止一次地聲稱，如果土耳其向俄方購買S-400，可能推遲或取消向土耳其出口F-35最新式戰鬥機的進程。

土耳其是美國F-35戰鬥機研發的參與國之一，所以土耳其也多次表示，俄S-400系統不會對美國F-35構成威脅。

《外交政策》（Foreign Policy）此前援引6月6日的信件內容報道稱，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）通知安卡拉，在美國學習駕駛F-35的土耳其飛官應在7月31日前離開該國，將不會接收新飛官進行學習。

雷達站AN/TPY-2系統於2012年初在土耳其東南部馬拉蒂亞省部署並投入使用。它的運作由美國軍方保障。