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瞞爸媽辭會計師創業！她2年來「假裝上班」　成功創立市值13億公司

▲一名澳洲華裔女子呂(Jane Lu)，隱瞞父母辭去會計師工作，冒險創業。（圖／翻攝自Instagram@thelazyceo）

▲澳洲華裔女子瞞著父母辭去會計師工作，成功創立市值13億元公司。（圖／翻攝自Instagram@thelazyceo）

實習記者黃靜芸／綜合報導

一名澳洲華裔女子隱瞞她的父母，辭去穩定的會計師工作冒險創業，成功創立了一家價值4700萬美元（約台幣13億元）的公司Showpo。在他成功創業前2年，一直穿著套裝，提著空的筆電包，讓他父母以為她要去會計室上班。

據《紐約郵報》報導，澳洲時尚達人呂（Jane Lu）於2010年創辦了線上服飾品牌Showpo，正式名稱為Showpony。她61歲的媽媽及67歲的爸爸是來自中國的移民，在她8歲時抵達澳洲，在雪梨做清潔工，他們對於在澳洲著名的大型會計事務所工作的女兒有很大的期待，所以當呂想創業時，她不敢告訴父母她辭去這個穩定的工作，鋌而走險的創業，只好穿上套裝、帶著空的筆電包，和媽媽一起搭公車進城「上班」。

呂表示，「我每天都會穿上我的西裝、提著我的空筆電包，和媽媽一起坐公車進城，假裝去上班，當時我經常質疑我的人生，但是沒有回頭路了」。在2010年時，一位朋友建議她可以去賣衣服時，才意識到她不想再繼續做會計師的工作，因此開啟了她的創業之路。

但她的創業之路也不是如此順暢，她辭掉穩定的工作，刷爆信用卡買股票，甚至將要賣的衣服藏在家裡的垃圾袋裡。起初她開了一間服飾快閃店卻失敗，因此欠下6萬美元 （約台幣167萬元）的債務。之候她將實體轉為線上，才一路成功到現在。

如今，Showpow在Instagram上已擁有184萬粉絲，在Facebook上擁有130萬粉絲，在其新推出的Tiktok頁面上擁有9萬8千多名粉絲。她也還清債務，甚至替父母買新車，成家立業，成為知名的創業家。

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