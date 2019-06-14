直擊／蘋果信義A13直營店明天開幕...果粉提前漏夜排隊　骨灰級果粉「蘋果梗」搶頭香

▲蘋果信義A13排隊頭香哥是骨灰級果粉，蘋果梗網站主編呂紹華。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

蘋果信義A13將於明（15）日早上十點開幕，不過在今日下午就有果粉在直營店門市前排隊搶頭香；而今年的排隊頭香就是骨灰級果粉、蘋果梗網站主編呂紹華。

不過，為什麼這麼執著搶頭香？對此，呂紹華表示，因為2017年7月台北101直營店開幕時，自己當時雖然是「台灣人排隊第一名」，但是實際的頭香卻被三個外國人搶走，心中覺得相當扼腕；因此今年特別提早在開幕前一天的中午過後就來排隊，就為了搶得實質的排隊頭香。

台灣近來下雨多日，難道不會動搖排隊意願嗎？對此，呂笑著表示：「你有看過基督徒下雨就不上教堂的嗎？」短短一句話，凸顯自己對於蘋果品牌的「堅定信仰」。

▲▼開幕前一天，蘋果信義A13前已開始聚集排隊人潮。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，今日蘋果官方舉辦了家庭日，員工可攜家人一同進入蘋果信義A13店內參觀，呂指出，自己今天下午也有蘋果員工帶領他一同參觀店內；他認為，蘋果信義A13的整體設計風格與台北101店截然不同，且當中暗藏著許多小巧思。

舉例來說，1樓通往B1的大理石樓梯，為了符合「A13」的精神，因此每一段的階梯數量都剛剛好是13階；呂認為，蘋果在設計直營店時，都有考慮到每一個小細節。

而被問到明天開幕進店時，最想要買什麼樣的產品？呂紹華表示，身為一個資深的果粉，其實該買的產品都已經擁有了；這次特地排隊搶頭香，真的是為了身為果粉的「信仰」。

聊到最後，呂紹華還不忘拿出支持香港「反送中」的圖示；並表示，自己雖然花時間來蘋果信義A13排隊搶頭香，不過心中仍不忘關注反送中的議題。