留美大提琴家莊翔筑博士　五甲教養院音樂教學分享

▲留美大提琴家莊翔筑博士，特於台南市私立五甲教養院舉辦「舞曲」音樂課程，分享音樂的美妙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

音樂教育更可以啟發對於未來的想像力，點綴人生，讓生活注入新鮮的靈動、豐沛斑斕的色彩，留美大提琴家莊翔筑博士，有感於台灣孩童因貧富和城鄉的差異，許多弱勢族群無法擁有更多的機會學習和賞析音樂，特於台南市私立五甲教養院舉辦「舞曲」音樂課程，分享音樂的美妙。

莊翔筑博士認為，在美期間參與了無數次的表演及音樂教學，有感於國外對於音樂教育的重視，觀察到美國的孩童從小就藉由各種不同的方式和管道接觸到音樂，從小型的園遊會、活動慶典至課堂上的學習，讓孩童可以喜愛音樂，認識多元音樂文化。

有感於台灣孩童因貧富和城鄉的差異，許多弱勢族群無法擁有更多的機會學習和賞析音樂；莊翔筑博士這次返台後，便積極聯繫台南社福單位及學校，希望以音樂演奏結合樂理互動課程的方式，將這些年對於音樂教育的想法及演奏的技巧，藉音樂分享會的型態，希望將這顆種子扎根在孩童的心裡，讓生活能有音樂相伴。對於喜好音樂的人，能夠分享也是件無比幸福、無比浪漫的事。



日前在台南市私立五甲教養院登場的「舞曲」音樂課程，活動節目內容豐富而多元，莊翔筑博士以優美的琴聲演奏了「巴赫大提琴無伴奏組曲第一號」。弦樂提琴聲譜出悠揚的樂章扣人心弦，優美的旋律讓大家徜徉在真善美的音樂世界裡，並利用音樂演奏詮釋的力度記號（大小聲)、樂曲的節奏等讓教養院的院生們練習著色、傳接球及使用打擊樂器打節奏並一同演奏，完整一個小時沉浸在音樂的薰陶。活動結束後，院生及老師們也給予高度的肯定，並期待還能有下一次的音樂學習。

莊翔筑表示，希望音樂的種子已然在院生們心中發芽、茁壯，伴隨著悠揚的琴聲、陶醉的樂音瀰漫在每個角落。期待教養院的院生們在這個悠哉地上午們乘著音樂的翅膀，繽紛美麗的人生。