影／差點毒死自己！他吃半根竹筍「呼吸困難」誤把中毒當過敏　烹煮關鍵曝光

記者張嘉晏／綜合報導

差點毒死自己！一名網友日前分享吃竹筍而呼吸困難的故事，一度以為是過敏的他，上網一搜才發現竟是「中毒現象」讓網友們都驚呼「長知識了」、「一直以為竹筍剝皮就可以吃」。

▲竹筍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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一名網友日前在PTT上分享自己大學時期的蠢事，他表示以前學校宿舍禁止開伙，不過他還是會偷偷用小電鍋簡單自炊。某次他買了一支竹筍回來，用小電鍋煮了十幾分鐘就心急切來吃，沒想到吃了幾口後開始覺得呼吸不順，喉嚨還卡卡的，像海鮮過敏一般；但出於覺得竹筍很貴，窮學生捨不得浪費，就硬著頭皮繼續吃。

「就這樣一口氣狂嗑掉半支多的筍子，越吃越不對勁，呼吸不順到覺得快死了。」原po最後才忍痛把剩下的筍子丟掉，以為只是單純過敏。事後他才表示，一般竹筍正常都要煮30~40分鐘，但他才煮十幾分鐘，加上小電鍋功率較小，沒有煮熟就吃進肚，結果筍子跟胃酸反應後產生氰化物，讓他差點就把自己毒死了。

▲夏日來一盤涼拌筍子超開胃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據中興大學食品暨應用生物科技學系副教授江伯源彙整資料指出，竹筍出土後會開始行光合作用，這時候外表會呈現青綠色，俗稱為「出青」，而筍子裡的酪氨酸（Tyrosine）就會受到酪氨酸氨基酶（Tyrosine aminolyse）的作用，產生「紫杉氰糖苷（Taxiphyllin）」，紫杉氰糖苷加熱又容易產生具毒性的氰化氫（HCN） ，同時也是苦味的來源。

而根據環保署毒物及化學物質局指出，氰化氫在水溶液中會釋出「氰根」，而重金屬和氰根的結合力又很強，因此容易讓重金屬脫離酶，進而影響到掌管呼吸作用的呼吸酵素「細胞色素氧化酶a3（Cytochrome a3）」，中毒者才會因此會出現呼吸困難、噁心等症狀，嚴重可能導致死亡，所以最好煮透再食用。

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