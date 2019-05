2019高校畢業歌票選／興大附中《I'll be your light》

《I'll be your light》

作詞:白宇辰 潘家蕊 杜宗祐 林品宏

作曲:林品宏 陳宥均

演唱:白宇辰 潘家蕊 陳宥均 杜宗祐 林品宏

創作說明

由於興大附中一直沒有一首代表性的畢業歌,所以今年集合甜美女聲

、熱血饒舌、專業學生編曲,讓青春回憶待續在音符之間。

曲風輕快活潑,搭配簡單且富巧思的歌詞,大聲唱出屬於興大附中的青春回憶。

歌詞

回眸的瞬間 來不及道別 青澀的笑臉 捨不得說再見

美好的畫面 回放在昨天 成為了紀念 好想重來⼀遍

花總在盛開燦爛後枯萎 ⼈總在曲終⼈散後珍貴 想讓記憶中的旋律蔓延到永遠

whenever I meet the plight

you sent me a LINE

tell me it's al-right

no matter what we strive for in life

I'll be your light

make everything bright

woo~~~~~~

woo~~~~~~

如果能預言 所有的遇見 回憶就不能留在青春的側臉

是怎樣的眷戀 讓離別耀眼 今年夏天 再見不再是諾言

花總在盛開燦爛後枯萎 總在曲終人散後珍貴

想讓記憶中的旋律蔓延到永遠

Rap:從開始到現在的我們從陌生變熟悉

經過時間的磨練發現你是我的軸心

⼀路上有你陪伴我的悲傷痛苦歡笑

你改變我的⽣活 記得睡前大燈關掉

追逐夢想的過程 奔跑著儘管⼀身汗水

你要我們莫忘初衷 時時記得真善美

或許以前常被看衰 或許未來不再有讚美

但你要我們把握每個機會 不在失去後才懺悔

用空間換取時間 讓回憶唱出思念

感謝這段青春有你陪在我的身邊

我把所有畫面拼湊 彷彿就發⽣在昨天

能否延長畢業期限與你再重來⼀遍

但時間不斷前進 他讓我不得不走

下一站要去哪裡 將來是窮或富有

我帶上夢想藍圖 你仍在原地駐守

轉身之後依舊是熟悉的東榮路口



歌: whenever I meet the plight

you sent me a LINE

tell me it's al-right

no matter what we strive for in life

I'll be your light ~

whenever I meet the plight

you sent me a LINE

tell me it's al-right

no matter what we strive for in life

I'll be your light

make everything bright

whenever I meet the plight



rap+song:那天的清晨我看著星辰 (you sent me a LINE)

那天的傷痕我化做精神 (tell me it's al-right )

那些情節 那些心結

哪些會解開在畢業的季節 (no matter what we strive for in life)

那一刻唱著最爽的校歌 那一刻喊著同學上車 (I'll be your light)

那一刻期盼的放學鐘聲(make everything bright )

此刻是有你的最後⼀課( whenever I meet the plight )

在興大附中的回憶太多 (you sent me a LINE )

一條小徑 我們一起走過( tell me it's al-right )

一段感情經歷了種種 一抹微笑我掛在心頭

(no matter what we strive for in life )

一次挫折 算得了什麼( I'll be your light )

一股執著 我永不退縮 (make everything bright )

就算失敗 有兄弟挺我 三年青春 有你們就足夠

woo~~~~~~

woo~~~~~

it’s time to say goodbye~

woo~~~~~~woo~~~~~

whenever I~

woo~~~~~~woo~~~~~