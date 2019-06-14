盼川普訪韓前先見金正恩！　文在寅：月內「文金四會」不無可能

▲ 文在寅於挪威奧斯陸大學發表談話。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅9日展開北歐3國為期8天的國是訪問，13日在挪威表示，「我也不知道是否可能在6月中舉行南北韓元首會談。但南北過去也有在極短時間內聯絡並促成峰會的先例，物理上來說並非不可能。」

文在寅當天於挪威總理官邸與總理瑟爾貝克（Erna Solberg）會談，會後舉行聯合記者會時被問及「6月中是否可能舉行兩韓峰會」。他回答，「如我昨天所說，我隨時準備好會晤，而見面的時機全看北韓國務委員長金正恩。」

12日的奧斯陸自由論壇中，文在寅發表談話表示，有必要在美國總統川普（Donald Trump）6月底出訪南韓以前舉行南北韓峰會。他13日說明，「就像我昨天所說，時間、地點及形式不拘，我隨時準備好進行對話。」

針對金正恩日前對川普發出親筆信一事，文在寅則表示，「美國已經大致將信函內容告知我，其中有川普總統並未公開、令他感到非常有趣的部分。但既然他沒有公開，我也不能率先說出口，還請各位諒解。」

此外，文在寅也提到，「若要解除制裁，北韓必須先展現出無核化的具體進展。」，開城工業區等南北韓經濟合作才能重啟，南北韓關係也能順利發展，而南韓政府的任務便是為盡快推動無核化營造條件。