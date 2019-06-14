民進黨初選蔡英文收服年輕選民　林濁水：柯文哲麻煩大了

▲▼蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選由總統蔡英文勝出，不僅大勝前行政院長賴清德，在20～29歲選民支持度上，蔡英文更以38.9％的支持度，贏了高雄市長韓國瑜的10.9％、台北市長柯文哲的36.9％。前民進黨立委林濁水認為，這次是柯第一次在年輕人支持度落敗，顯然「天然獨終於受不了了，柯文哲麻煩大了。」

針對民進黨初選民調結果，林濁水14日在臉書發文表示，這是柯文哲第一次在年輕人支持度落敗，因為上個月在20～29歲年輕族群中，柯文哲的支持度有46%，大於蔡英文27%，以及韓國瑜15%的總和，現在卻以支持36％敗給蔡英文的39%，「這是幾年來第一次，『天然獨』終於受不了了，柯文哲麻煩大了。」

日前柯文哲強調兩岸關係不是外交關係，也不是國際關係，獲大陸國台辦發言人安峰山公開「讚賞」。林濁水表示，「國台辦大大贊賞柯文哲，這一下柯文哲不是考55分了，至少95分！」

林濁水說，過去前大陸國務院副總理錢其琛錢其琛曾說，「兩岸既非國際航線也非國內航線。」在非國際時還替台灣考慮，而加了非國內。北京又定位台商比照外商，現在柯文哲說「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，排除了非國內，反對了比照外商，偏中程度超越北京自已太多了，林濁水反問，「安峰山不給滿分行嗎？95分根本太低了。」