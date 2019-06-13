「沒有人是輸家」　林俊憲：全力支持蔡英文

▲賴清德、林俊憲。（圖／翻攝自林俊憲臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，前行政院長賴清德最終以8.2%的差距輸給總統蔡英文，最後將由蔡英文代表民進黨爭取2020連任。對此，賴清德陣營發言人林俊憲表示，「我們都會全力支持、幫助蔡總統，以贏得2020的大選為目標，繼續保衛台灣價值」。

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，英文以35.6768%勝過賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。

對此，代表賴清德陣營參與中執會協商的立委林俊憲，第一時間也透過臉書恭賀蔡英文，他表示，「在民主政治的競爭裡，沒有人是輸家，人民都是贏家。」經過民調程序，民進黨總統初選已經有了結果，恭喜蔡英文獲得多數的肯定，也敬佩兩位候選人在初選過程中所展現的良好風範以及高度的自制，為良性競爭立下最好的新典範。

林俊憲提到，香港正進行反送中抗爭，爭的正是民主和自由，「台灣即將到來的2020總統大選，一樣是決定我們未來的生活方式：將是被左岸的極權加速侵蝕、或保有台灣前輩先賢一路以血淚爭取得來的自由民主。民進黨已產生了代表，我們都會全力支持、幫助蔡總統，以贏得2020的大選為目標，繼續保衛台灣價值。」

最後，林俊憲再次恭喜蔡英文，也慶賀民主競賽中所有的參與者，「我們都將繼續團結在台灣這塊土地上，捍衛絕對不能輸的信念。」