湯文章／【遭冤訴以死明志】警察被休職，檢察官卻沒事？

▲陳建國因遭冤訴後自殺，職務法庭對檢察官做出不懲戒處分，檢警職司偵查，同樣的偵查瑕疵，怎有警察休職一年，檢察官卻沒事！（圖／視覺中國）

男子陳建國因超商遊戲點數卡竊案被起訴後「以死明志」，監察院對承辦員警及檢察官提出彈劾，去年員警遭公懲會休職一年，職務法庭日前對檢察官做出不懲戒處分。消息一出，各界譁然。檢警職司偵查，本是命運共同體，同樣的偵查瑕疵，怎有警察休職一年，身為偵查主體的檢察官卻沒事！

職務法庭判決認為竊嫌與陳建國都有「戴鴨舌帽」、「戴眼鏡」、「著長褲」等相似的外型特徵，及案發時陳在遭竊的超商附近有地緣關係，已達「犯罪嫌疑重大」的起訴門檻。相較於去年公懲會的判決，認為員警依據上述外型特徵判斷竊嫌即陳建國，係「先入為主」、「不當判斷」，簡直是天壤之別！

全案的關鍵在於，陳男所提供的不在場證明電子發票有沒有被詳細查證。公懲會特別強調「員警在翻拍照片註記陳建國警詢筆錄所無之內容，形成陳建國並無不在場證明的假象，強化其涉嫌程序」，違失情節重大。但警方蒐集證據，只是供檢察官參考，並沒有拘束檢察官的效力，檢察官仍要依法偵查；案件起訴與否，是由檢察官決定，不是由警方決定，所以檢察官對於不在場證明電子發票這項證據沒有詳查，就難辭其咎。

到底承辦檢察官有沒有調查不在場證明電子發票這項證據？從判決書看來，檢察官沒有提示翻拍照片等證物，依證人具結堅稱陳是竊嫌、外型特徵相似，加以陳前往玩遊戲的網咖和遭竊的超商有地緣關係等事證，主觀認為陳就是竊嫌，似未對不在場證明詳加調查。

那麼，去年公懲會的判決內容，長篇大論說到兩超商相隔距離達210公尺或260公尺，陳建國提出的統一超商發票時間，與全家便利商店監視畫面中的男子結帳時間，二者僅相差3秒，陳建國不可能同時出現在全家便利商店的論述，如今看來格外諷刺！

「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有利及不利之情形，一律注意。」《刑事訴訟法》第2條定有明文。刑事案件從案發後開始偵查，到檢察官起訴的決定，是一段前面會影響後面的過程，不能說警方提供的證據有瑕疵，就會誤導檢察官的心證。檢察官的工作，本來就是對於警方所提供的證據來做有無瑕疵的篩選，應該進行的證據調查程序沒有進行，就是未盡責！

現行《刑事訴訟法》規定，檢察官才是偵查主體，警察只是協助偵查，只要有「犯罪嫌疑」就可以提起公訴，至於犯罪嫌疑要到達什麼程度，才會被起訴？那就委由個別檢察官來認定了。但長期以來，許多檢察官秉持「有罪推定」的心態，對於警方移送的犯罪事實照單全收，並據以起訴，雖然外界一再質疑檢察官濫行起訴，法務部總以定罪率高達九成多來搪塞，一再強調絕對沒有濫行起訴這回事，但內行人都知道，九成多的定罪率只是統計數字的迷思，有許多事實根本不構成犯罪，只是為了計算定罪率，才把它算入維持。

這絕對是起訴門檻太低所造成的，但刑事案件的偵辦是一棒接一棒，法律對於檢察官起訴和法官判決的證據要求並不相同，檢察官若有起訴後還有法官把關的心態，就會放寬起訴門檻，讓被告奔波到法院；法官若有還有上級審擋著的心態，證據調查可能就會鬆懈，事實無法釐清，真相無法呈現，案件在各級法院間來來去去，到頭來受苦的還是被告！就算最後沉冤得雪，可能已經虛耗人生數十載，性格強烈者，就像陳建國可能會選擇以死明志！

相信檢察官和法官都不願意造成冤抑，但為應付排山倒海而來的案件量，以及上級機關的管考，在調查證據認定事實和法律適用上，怎可能面面俱到？因此，疏減案件量才是解決問題的不二法門。但因民眾權利意識高漲，要疏減案件量簡直是天方夜譚，說不得也做不到，比較可行的是，加重檢察官的舉證責任，改變檢察官那種起訴後還有法官把關的心態，例如：採取起訴狀一本主義，逼檢察官負完全證明犯罪事實存在的責任。然而稍有刑事常識的人都知道，這制度被講了數十年，到現在還在紙上談兵，這可能才是職務法官對於檢察官做出不付懲戒的背後原因。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。