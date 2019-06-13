影／香港媽媽對警淚喊「為什麼打小孩」...直接遭射擊！48秒心痛片瘋傳

記者錢玉紘／綜合報導

香港政府欲修正《逃犯條例》，引起百萬群眾上街抗議，更在昨日演變成暴力衝突。臉書粉專「香港地」貼出一則影片，一名香港媽媽對著警察大喊「為什麼要打小孩」、「一人讓一步好不好，我沒有武器」，聲嘶力竭的模樣讓網友看了直呼心痛，但這名媽媽最後仍疑似遭警察近距離攻擊。

影片中翻攝香港電視台的新聞畫面，一名身上披著黃色毛巾的媽媽站在街頭，前方大約有10幾位警察，她哭喊道，「也是作為一個媽媽，你也有小孩的，你們為什麼要這樣打這些小孩，你們收隊了啦，夠啦！」

12日的示威進行到下午3點多時，警方開始用煙霧彈、水柱等方式強制驅離抗議群眾，爆發嚴重的衝突，這位媽媽也在現場向警方喊話，「煙霧彈我也吃了，我也吃了好幾個煙霧彈，我也有付出代價的啊，一人讓一步好不好，我不是衝擊（攻擊）你們，我沒有武器啊，你們這樣欺負我一個女人，內心過得去嗎」。

但是這位媽媽的溫情喊話並沒有奏效，幾分鐘後，她疑似遭到警方近距離發射空氣槍射擊，隨後還有另一名員警丟出煙霧彈，她在其他年輕人的幫助下被架離現場。

這支影片上傳10小時候，已經有超過3萬人分享，130萬人觀看，該粉專也分享了英文字幕版，底下眾多網友留言，「這真的太心痛了，你是位勇敢的媽媽」、「我們一同為她祈禱」、「大家都要堅強保持安全，我們與香港同在」、「媽媽會不惜一切保護孩子，小心呀偉大的媽媽」、「這個媽媽眼淚感動人」。

▼香港反送中示威，警察使用煙霧彈。（圖／路透）