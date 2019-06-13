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「反送中」後首度現身！林鄭月娥掉淚駁斥「賣港」：我已經犧牲很多

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▲▼行政長官林鄭月娥發表講話。（圖／香港政府新聞網）

▲香港行政長官林鄭月娥。（圖／香港政府新聞網）

記者朱世凱／綜合報導

香港立法會原定12日上午恢復二讀審議《逃犯條例》，不過許多民眾上街抗議導致延期。香港行政長官林鄭月娥當天早上8點首度接受無線電視專訪，她聲淚俱下地說，自己和所有香港人一樣，都是在香港成長，「我對這個地方的愛，令我作出了不少個人犧牲，我怎麼會去賣港？」

林鄭月娥表示，示威者佔領夏慤道時，自己的心情既是擔心又是傷心，又說立法會內是最好的辯論及審議的地方，「將工作停下來，代價會更大」。此外，她對「賣港」兩字也相當在意，「罵我賣港？我怎麼會賣港，我在這裡土生土長，我與所有香港人一同成長，我對這個地方的愛，令我作出不少個人犧牲。」

她落淚表示，自己已經做到不眠不休，沒有任何私人時間，「你可以批評我、咒罵我，但不要說我出賣香港。」林鄭月娥在訪談期間也搬出老公替她助陣，讓外界知道，是她把自己賣給了香港，「我從來沒有因為這件事有任何虛心，因為我剛剛說過了，我們工作的初心，依舊是堅實認為是對的。」

面對「反送中」的人群多以年輕人為主，林鄭月娥用「母子關係」比喻，自己是一位媽媽、有2個孩子，如果孩子喊著「我就要這樣那樣」，每次都遷就的話，短時間內母子關係可能會很好，但孩子長大後也可能為此後悔，因為他們會認為媽媽縱容，害得他們有任性特質，「為什麼媽媽當時不提醒我呢？」

她也多次用「母親」口吻說道，「若有不同意見，父母應建議可以用不同管道發表，千萬不要以身試法。」對於收到恐嚇電話，林鄭月娥則說，目前已經叫2名兒子在暑假時不要回港，怕他們有危險，說完後便又再次哭了起來。

▼林鄭月娥受訪畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：反送中,林鄭月娥,賣港,香港,示威者

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