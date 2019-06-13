　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

追徵中廣案變賣資產　黨產會鎖定帝寶「初估價款將近80億」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

行政院黨產會預計在6月20日舉行中廣聽證會，主要目的是想釐清中廣是否為國民黨的附隨組織，以及財產是否為不當取得，如果沒有明確的證據反駁，可能會面臨將近80億元的追徵，其中包括帝寶豪宅案。

▲▼來去帝寶住一晚,仁愛帝寶外觀、街景。（圖／記者徐斌慎攝）

▲黨產會鎖定變賣資產，其中一項就是帝寶案。（圖／記者徐斌慎攝）

黨產會的第二次聽證會將針對追徵、移轉國有財產等部分做出行政處分，根據調查統計，中廣取得的國有財產包含台北放送電台、大安播送會館、板橋播送機室、民雄播送機室、台中台、台南台、嘉義台、花蓮台、高雄漁業電台等，另外還有以國家預算取得的不動產，例如中正區員工宿舍、景美機室房地等。

其中，台北市仁愛路的大安播送會館也就是「帝寶案」，是中廣在民國87年以88億元賣給中投公司，隔年再由中投公司以90億元賣給宏盛建設公司，最後蓋成現今的帝寶豪宅。黨產會表示，假如中廣在聽證會上沒有辦法提出明確的證據反駁，這些已售出、變賣的房地不動產，可能得面臨追徵處分，初步估計追徵價款將近80億元。

▲▼ 黨產會資料庫上線。（圖／翻攝黨產資料庫網站）

▲ 黨產會資料庫上線。（圖／翻攝黨產資料庫網站）

如果民眾想了解政黨不動產移轉的始末，黨產會也有建置「政黨不動產查詢系統」，簡稱「黨產資料庫」網站，本月6日正式上線，除了登載至少數千筆土地及建物的移轉過程，矚目案件及特殊移轉歷程，也以白話敘事結合史料、實景照片的方式撰寫，讓民眾更容易理解。

黨產會表示，黨產一直是社會大眾關注且必須釐清的重要議題，黨產會期望藉由公開事實及真相，保障每一位民眾對於公共事務知的權利，透過資料庫的整理及公布，也向台灣社會傳遞一個清楚的訊息，「黨產清理」完全是奠基於紮實的事實查核工作之上。

ET快訊
3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝對我的「關心」
獨／桃園血鷹幫槍手悍將近照曝光！　神祕大哥到場見證棄械投降

關鍵字：黨產會,國民黨,帝寶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3個月破10萬人連署罷免…　韓國瑜：謝謝對我的「關心」

蔡英文、賴清德初選達1萬5000份民調門檻　13日上午1030開封

朱立倫譴責暴力：港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持！

民進黨初選民調結束　蔡英文：沒有個人輸贏「團結才能夠勝選」

跨海聲援香港「反送中」　成功大學400師生齊唱《海闊天空》

追徵中廣案變賣資產　黨產會鎖定帝寶「初估價款將近80億」

王金平北桃園之友會成立　一國兩制在台灣沒有市場

高雄「反送中」不見韓國瑜　鄉民女神批：他不會是我們未來重要選擇

3個月破10萬人連署罷免…　韓國瑜：謝謝對我的「關心」

朱立倫譴責暴力：港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持！

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

范丞丞唱《朋友》全跑調　「看嘴型猜字」當場變KTV

追徵中廣案變賣資產　黨產會鎖定帝寶「初估價款將近80億」

王金平北桃園之友會成立　一國兩制在台灣沒有市場

高雄「反送中」不見韓國瑜　鄉民女神批：他不會是我們未來重要選擇

3個月破10萬人連署罷免…　韓國瑜：謝謝對我的「關心」

朱立倫譴責暴力：港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持！

蔡英文、賴清德初選達1萬5000份民調門檻　13日上午1030開封

民進黨初選民調結束　蔡英文：沒有個人輸贏「團結才能夠勝選」

跨海聲援香港「反送中」　成功大學400師生齊唱《海闊天空》

反送中爆衝突　蔡英文：自由的台灣撐香港的自由

賴清德五點聲明聲援香港　呼籲柯文哲、韓國瑜反對一國兩制

香港油罐車失控衝出公路「墜30m掉球場」　司機受輕傷送醫

痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫嚇到：這麼年輕

討厭病態減肥！曾之喬「要健康不魔鬼」運動保火辣身材

搶攻哈日族！日圓雙幣信用卡免收交易費　限時加碼2.5%現金回饋

打造餐桌上的調色盤　光一肆號10道色彩系列料理全新上市

2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿

新北市公園遊具皆屬安全　景觀處：中央規範期限內完成認證取得

追徵中廣案變賣資產　黨產會鎖定帝寶「初估價款將近80億」

中職直播／羅力出馬為富邦爭龍頭寶座　先問桃猿尼克斯

KD證實傷到阿基里斯腱「已完成手術」：對當晚上場感到驕傲

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

政治熱門新聞

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

缺席高雄反送中　黃捷：韓不是我..

再被問反送中　韓國瑜：不能接受..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

蔡賴初選完成1萬5000份民調..

王金平北桃園之友會　最強候選人

民進黨初選民調結束　蔡英文「團..

聲援反送中　成大師生唱「海闊天..

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：..

柯P路過教育部　網友神改圖笑翻

高雄也辦反送中　韓國瑜缺席派「..

在台港生跨海聲援反送中　柯P傍..

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

國民黨內部報告曝光　韓國瑜民調..

更多熱門

相關新聞

郭台銘駁斥捐款給台大癌醫金額縮水　「一定超過150億元！」

針對媒體爆料台大癌醫器材未到位，捐款態度隱晦不明，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（12日）駁斥捐款給台大癌醫的金額縮水，並強調一定超過150億元，詳細數字會在明天精算出來，目標仍是7月4日分段式開幕。

郭、韓廝殺　國民黨：民主國家見怪不怪

朱立倫狠酸：現在的從政者「只要會喊口號、抓抓頭」

朱立倫用NBA比喻國民黨初選

郭台銘看香港「反送中」運動　盼港維持繁榮穩定

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力讓2嫌繳械

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短裙女子步入現場

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄械投降

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

港警務處長：激進示威有如殺人！

41歲女友與同事過夜　慘遭小男友勒斃

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面