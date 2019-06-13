追徵中廣案變賣資產　黨產會鎖定帝寶「初估價款將近80億」

政治中心／綜合報導

行政院黨產會預計在6月20日舉行中廣聽證會，主要目的是想釐清中廣是否為國民黨的附隨組織，以及財產是否為不當取得，如果沒有明確的證據反駁，可能會面臨將近80億元的追徵，其中包括帝寶豪宅案。

▲黨產會鎖定變賣資產，其中一項就是帝寶案。（圖／記者徐斌慎攝）

黨產會的第二次聽證會將針對追徵、移轉國有財產等部分做出行政處分，根據調查統計，中廣取得的國有財產包含台北放送電台、大安播送會館、板橋播送機室、民雄播送機室、台中台、台南台、嘉義台、花蓮台、高雄漁業電台等，另外還有以國家預算取得的不動產，例如中正區員工宿舍、景美機室房地等。

其中，台北市仁愛路的大安播送會館也就是「帝寶案」，是中廣在民國87年以88億元賣給中投公司，隔年再由中投公司以90億元賣給宏盛建設公司，最後蓋成現今的帝寶豪宅。黨產會表示，假如中廣在聽證會上沒有辦法提出明確的證據反駁，這些已售出、變賣的房地不動產，可能得面臨追徵處分，初步估計追徵價款將近80億元。

▲ 黨產會資料庫上線。（圖／翻攝黨產資料庫網站）

如果民眾想了解政黨不動產移轉的始末，黨產會也有建置「政黨不動產查詢系統」，簡稱「黨產資料庫」網站，本月6日正式上線，除了登載至少數千筆土地及建物的移轉過程，矚目案件及特殊移轉歷程，也以白話敘事結合史料、實景照片的方式撰寫，讓民眾更容易理解。

黨產會表示，黨產一直是社會大眾關注且必須釐清的重要議題，黨產會期望藉由公開事實及真相，保障每一位民眾對於公共事務知的權利，透過資料庫的整理及公布，也向台灣社會傳遞一個清楚的訊息，「黨產清理」完全是奠基於紮實的事實查核工作之上。