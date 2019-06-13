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北北基9縣市大雨特報「低壓生成晚起雨勢更明顯」　下周可能又有鋒面靠近

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今鋒面位於北部海面，但今晚起又會往南壓通過台灣，屆時各地雨勢轉明顯。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中部以北9縣市大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，鋒面今天（13日）位於北部海面，西半部都有降雨機率，白天鋒面帶裡有低氣壓結構生成，今晚起鋒面南壓，西半部雨勢會更明顯，有豪雨或大雨發生機率。她也說，下周四（20日）起可能又會有鋒面靠近，但還要再觀察。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣

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氣象局說，今台中以北及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，連日降雨山區請慎防坍方及落石。陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，低壓白天在鋒面帶內生成，後面有微弱東北風由北往南壓，西半部降雨機率比東半部高，今晚到周五上午雨勢轉明顯，尤其是周五清晨這段時間；估今北部高溫29度、中南部32度、東半部29度。

▼今凌晨0時至清晨6時，降雨集中在中部以北。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨，晚起雨勢轉明顯。

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀指出，周五還有鋒面殘留水氣，鋒面周六（15日）、周日（16日）移到巴士海峽，結構比較鬆散，除了南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區屬於多雲到晴、山區午後有雷陣雨天氣。

氣象局說，下周一（17日）、下周二（18日）南方雲系影響，水氣增多，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；下周三（19日）風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，下周四至下周六（22日）鋒面位於台灣北部海面，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。至於鋒面是否會靠近台灣？陳伊秀說有機會，但由於是末期預報資料，所以還要持續觀察。

▼北部周末起高溫超過30度。

天氣圖。（圖／氣象局）

【氣象局改發大雨特報】

上線時間0619

更新時間0645

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鋒面

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