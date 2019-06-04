已婚牙醫偷吃車友人妻「互吃就飽了」　人夫氣炸提告

▲已婚牙醫師偷吃自行車友的太太，互傳鹹濕Line對話。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫stocksnap）

記者楊佩琪／台北報導

在自行車界小有名氣，也是知名牙醫師的吳姓男子已婚，被控與高姓車友的妻子發生婚外情，吳男的妻子發現2人的Line鹹濕對話「互吃就飽了！」等語，還以老公老婆相稱，告訴高姓車友，高男氣得提告，求償200萬元精神撫慰金。台北地方法院判決，吳男及高妻應連帶賠償30萬元，全案可上訴。

根據高姓男子的說法，他與吳姓牙醫師為相當熟稔的自行車友，也因此他的太太到吳男任職的診所看牙，沒想到2人看上了床。因吳男的妻子將2人的Line對話提供給他，內容出現「互吃就飽了」、「吃你就飽了」、「我又變成食物了」等充滿性暗示的詞語，2人並還以老公老婆相稱，因此決定對2人提起告訴，要求2人需連帶賠償200萬元。

不過高男的妻子否認，認為既然有Line對話，為何吳男的妻子未做任何訴訟動作，質疑對話內容的真實性。另強調，高男在婚後性情大變，曾對她暴力相向，甚至有「性暴力」傾向，她也因此申請了保護令，自己還得到精神科服藥治療恐懼，目前已提起妨礙性自主官司，尚在檢方偵辦中，沒想到現在竟又被指控婚外情。

至於吳姓牙醫師，也否認有婚外情一事，強調所謂的Line對話內容，根本不是他和高男妻子的對話。不過吳男妻子指證歷歷，表示Line對話是別人傳給她的，因此傳給高男，希望高男向自己的老婆問清楚。

法官認為，根據吳妻的證詞，可證明該Line對話並未經過竄改、編輯，可作為全案的證據使用，而綜觀對話內容，充滿了性暗示用語，足見吳男及高妻確實有超出普通友誼的情誼，足以侵害配偶的身分權益，情節重大，2被告確實應付損害賠償責任，因此判決高男勝訴，吳姓牙醫師及高男的妻子需連帶賠償30萬元精神撫慰金。

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