影／再被問「反送中」　韓國瑜：中華民國地區完全不能接受港澳一國兩制

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前被問到對香港「反送中遊行」看法，第一時間回答「不知道、不曉得」，引來外界砲轟，事後韓國瑜緊急發出6點聲明和3個不容懷疑的決心，但批評言論仍排山倒海而來，韓國瑜12日受訪時再度強調「香港澳門一國兩制、以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，隔空祝福香港「一切平安順利」。

▲高雄市長韓國瑜再談反送中議題。（圖／記者洪正達攝）

在高雄念書的香港學生，12日在高雄文化中心發起「反送中集會」，共同表達香港人抗議逃犯條例心聲，韓國瑜被問到此事時，再度重申自己發表過的「3個不容懷疑決心」，也表示「香港澳門一國兩制、以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，呼籲香港政府應和人民理性對話、找到一條路。至於韓國瑜會到場參加嗎？他說，自己隔天要北上參加行政院會，「會派代表去、表達我們對香港朋友的關切」。

▲韓國瑜13日將參加行政院會，和蘇貞昌碰面。（圖／記者徐斌慎攝）

韓國瑜透露，自己13日會北上參加行政院會，「我不是去吵架、或去中央放炮」，韓國瑜說，高雄財政困難，還有登革熱疫情急得不得了，將來可能要調動軍隊的化學兵來幫忙消毒，另外還有南部大機場和其他補助項目，自己會去跟中央理性報告，希望中央幫忙，至於跟行政院長蘇貞昌見面會不會尷尬？韓國瑜笑說，「不會啦！台灣政壇兩個大禿頭終於見面了」。