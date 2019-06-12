台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死　校長：遺憾難過全力協助家屬

記者林悅／台南報導

台南市安平區億載國小一名小五男童，6月10日下午跟著學校到安平漁光島進行戶外教學，疑躲雨被風雨吹垮的竹棚壓死，億載國小林志政校長指出，該戶外教學是推展教育部「海洋教育」第3梯次，對發生此事件全校師生深表遺憾與難過，校方會全力幫家屬釐清事件真相，為家屬爭取大的補償。

▲台南市安平區億載國小林志政校長指出，全校師生深表遺憾與難過，校方會全力幫家屬釐清事件真相，為家屬爭取大的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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億載國小林志政校長指出，該戶外教學是推展教育部「海洋教育」第3梯次，對發生此事件全校師生深表遺憾與難過，事情發生得太突然，目前已進入司法調查，學校在案發後第一時間即報請教育局協助，對全校師生進行「安心輔導」，希望讓全校師生透過輔導來面對，校方會全力幫家屬釐清事件真相，為家屬爭取大的補償。

林校長說，當天戶外教學有一個班，2位老師及一位家長外，還有1位教練、2位助理教練及10多大專學生助理教練，人力編制是足夠的，且當天發現天候不佳馬上停止課程提早結束，學生朝集中的場域集合，當下老師清點人數發現少1人後，馬上尋找，發現學生躺在該處，馬上向110報案，請求救助。

據了解，億載國小5年級學生6月10日下午到漁光島做海洋教育，現場還有漁光分校另一班學生，現場至少有兩名老師在場。該名男童及另名女童因為沒有帶換洗衣物，所以沒有下水，兩人待在沙灘上，事後老師叫學童上岸，整隊點名時才發現男童失蹤，經尋找發現有一處倒塌竹棚，懷疑吳姓學童受困，經向110報案，消防局接獲通報，派消防員到場查處才發現該名男童，但已無呼吸心跳，送醫後仍不治。

警方指出，本案發生於6月10日下午3時26分許，110接獲通報安平區月牙灣13歲男童被竹製褡蓋建物倒塌壓傷，送醫時已OHCA（無呼吸心跳），持續急救並送醫中。

經四分局育平所警方到場處理，經了解為億載國小陳姓老師帶學生至漁光島海邊校外活動，吳姓學生因沙灘上之竹棚倒塌壓傷，目前送往郭綜合醫院急救，已通知家屬至醫院照護，並通報偵查隊前往勘查採證。惟郭綜合醫院於下午4時18分許宣告死亡，警方通報教育局。