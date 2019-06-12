抗議現場高中生歎「我護我城」　港設計師：看到這麼多人很感動

▲12日早金鐘抗議現場。（圖／讀者提供）

大陸中心／採訪報導

香港今（12）日發起「罷市罷工罷課」行動，大批民眾聚集在金鐘政府總部，反對《逃犯條例》的修訂。現場一位設計師接受《ETtoday新聞雲》的訪問表示，看到這麼多香港人出來很感動，大家沒有忘記為什麼要爭取民主。另一位在場的高中生則認為，現在大家都是抱著「我護我城」的想法。

▲馬路被佔據。（圖／讀者提供）

綜合港媒報導，大批民眾今早約8點半開始於立法會外留守，之後人數越來越多。大批警力到場戒備，並舉起黃旗、紅旗，警告示威者不得超越封鎖線，其間有警員向示威者施放胡椒噴霧。一位在金鐘的設計師受訪稱，現場9成以上都是年輕人，總體氣氛還不算很緊張，此外有看到民眾用鐵馬阻塞了道路，現在車子和人流基本上佔據整個金鐘。

▲抗議者癱瘓金鐘，立法會主席梁君彥宣布更改二讀時間。（圖／讀者提供）

他透露，今天罷工過來抗議的初衷，就是希望政府能撤回《逃犯條例》，之前的和平示威也是如此，但政府當時沒有回應民眾的意願，「這讓我們今天再次站出來。」

談及現場的感受，他表示，「今天看到這麼多香港人出來很感動，因為大家沒有忘記當初為什麼要爭取民主、要爭取更加開放的政府，政府的打壓只會導致更大的民怨，民怨的累積會讓更多人站出來抗議。」

▲現場情況。（圖／讀者提供）

至於罷工是否會耽誤工作，該位設計師說，其實沒有太多影響，「因為我的上司能理解我的立場，雖然很多港人會認為，千萬不要影響到生活和工作，但我會反問，生活在無法聆聽民眾聲音的政府下，我們真的能安穩過活嗎，這需要我們的反思。」

▲天橋也站滿人。（圖／讀者提供）

現場一位高中生則和同學老師一起來參加，共有30幾人。他受訪表示，「肯定要去的，現在大家都是抱著『我護我城』的想法，如果說14年『雨傘運動』是開發90後對政治的關注，那現在的抗議活動就是啟發了我們00後。」

▼市民看到警方準備了橡膠子彈。（圖／讀者提供）