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停供記憶體晶片！威騰加入「圍剿」華為　合作關係僅維持2個月

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲威騰中止和華為合作關係並停止供貨。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

華為近日被美國各方強力圍剿。美國儲存裝置製造商威騰（Western Digital）表示，已中止與華為的策略夥伴關係，並停止對華為出貨。這是繼谷歌、ARM、英特爾、高通、英飛淩、臉書之後，華為再挨一槍。

據《日本經濟新聞》報導，威騰4月才宣佈與華為達成戰略合作協議，並提供智慧手機使用的快閃記憶體等產品。但美國商務部5月宣佈將華為列入貿易黑名單。威騰執行長米利根（Steve Milligan）表示，「要重新評估與華為的關係」。

他也表示，華為業務雖然只占營收一成，但仍是「有意義的客戶」，「公司考慮恢復對華為的貿易許可，目前正與美國各級政府合作，也與川普團隊進行會談，包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）與財政部長努勤（Steve Mnuchin）。」

米利根憂心兩國貿易摩擦會影響供應鏈，「希望中美能找到有建設性的方案，來解決貿易爭端，不然全球的技術供應鏈將變得更混亂。」

米利根坦言，威騰與華為並未涉及技術轉移，暫時也沒有類似計畫，但已與北京支持的清華紫光集團成立合資公司。

此前，社群龍頭臉書(Facebook)7日表示，將不再讓未出廠的華為手機預先安裝Fb 旗下的Instagram、以及通訊應用程式Whatsapp，並拒絕透露執行上述決定的時程。

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關鍵字：華為,中美貿易戰,威騰,Steve Milligan

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