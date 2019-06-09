獨／剛畢業3天！14歲優秀女「騎友車」飛噴遭輾慘死　媽哭癱：妳給我回來

突發中心／新北報導

新北市萬里區台二線約44.9公里處9日凌晨0時許發生一起死亡車禍，2名14歲女學生雙載，疑似過彎失控撞上分隔島，結果2人飛噴到對向車道，遭一輛閃避不及的轎車當場輾過；騎車的女學生當場腦漿四溢慘死，另一人則是臉部重創，尚在加護病房。

消息傳出後，騎車的女學生家屬完全不能接受，尤其是媽媽哭到癱軟，嘶吼哭喊「妳給我回來」，令旁人都紅了眼眶。

▲無照雙載死亡車禍 。（圖／記者郭世賢攝）



從媽媽的臉書中可以發現，死者6日剛參加完畢業典禮，因在校表現亮眼，還得了「議長獎」等殊榮，獎狀攤開來厚厚一疊。她的母親感到非常驕傲、感動寫下，「不要辜負爸媽的期望！」豈料才短短3天，寶貝女兒竟永遠與她天人永隔。

警方表示，2個女學生都是14歲的國中生，初步調查後座的女學生偷拿鑰匙、把車騎出去，後來與死者見面後，再換對方騎乘，一路往基隆方向前進，途中就發生意外，沒有酒駕情形，至於車禍詳細原因還有待釐清。

另外，據對向轎車駕駛及車上女乘客的描述，「我們開到這裡時，這2人已經趴在車道上，根本來不及閃！」駕駛無奈指出，「我已經盡力閃了，也煞車了，仍閃不過。」

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