助台商加入粵港澳大灣區　深圳海關、稅務局簽合作備忘錄

▲▼服務台資企業政策宣講會暨合作備忘錄簽約儀式。（圖／中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

深圳5日下午舉辦服務台資企業政策宣講會暨合作備忘錄簽約儀式，深圳市委常委林潔指出，深圳海關、市稅務局和市台辦呼應台資企業的需要，通過簽訂合作備忘錄的形式，把部門之間的聯繫和協作機制化、常態化，提質增效，期盼更好的為台資企業服務，希望台資企業在粵港澳大灣區獲得更大的發展空間。

《中新網》報導，簽約儀式是「台商一起來，融入大灣區」主題活動之一，深圳市台辦主任鄭崇陽分別、深圳海關關長陳小穎以及國家稅務總局深圳稅務局副局長李偉共同簽署合作備忘錄，希望把對台胞和台企的服務提升到更高水平。

▲▼港珠澳大橋。（圖／記者譚向東攝）

報導提到，除了上述官員出席外，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，廣東省台辦主任黃耿城，中共深圳市委常委林潔，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄等以及超過200位深圳台商協會和台商代表也出席簽約儀式。

林潔提到，目前台資企業面臨內外環境的變化，生產經營遇到新的挑戰，迫切希望能得到更多的支持。深圳海關、深圳市稅務局和深圳市台辦呼應台資企業的需要，通過簽訂合作備忘錄的形式，把部門之間的聯繫和協作機制化、常態化，方便將來為台資企業服務。

林潔強調，深圳將一如既往地支持台資企業發展，創造更好條件，助力台胞台企在粵港澳大灣區獲得更大的發展空間，深圳市有關部門也將更貼近台資企業需要，推出更多含金量高、獲得感強的政策和措施。

▲▼廣東珠海橫琴新區。（圖／主辦方提供）