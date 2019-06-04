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看好製造、高新技術產業　佛山邀台商「配對」搶進大灣區

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▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區是大陸官方力推的經濟區。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」活動，參訪團4日上午前往廣東佛山參加推介會，佛山市投資促進局局長俞紅平表示，從2017年到2018年，台資企業在佛山的投資總額同比增長81.8%。其中，計劃投資額超10億元的台灣項目有4個在規劃建設，台灣的製造業與高新技術產業能在大灣區發展中佔有一席之地。

俞紅平向與會台商一一介紹佛山的優勢，首先在政府服務改革方面，佛山是大陸全國「互聯網+政務服務」試點城市之一，在「簡政放權」、「優化服務」、「創新監督」三領域有突出表現。

他舉例，像是佛山近兩年累計減輕市場主體負擔超630億元（單位：人民幣，以下同）；佛山商事制度也實現開辦企業全流程5天內辦結，營業執照自助辦理5分鐘完成；另外像是打造覆蓋市、區、鎮（街道）三級的市場服務監管平台，歸集有效監管數據6739萬條，形成「互聯網+監管」新模式。

▲▼廣東佛山市委副書記區邦敏在推介會上致詞。（圖／大會提供）

▲廣東佛山市委副書記區邦敏在推介會上致詞。（圖／大會提供）

俞紅平提到，台灣在半導體、IT、通訊、電子精密製造等領域領先全球，而佛山一座「智造之城」、是製造業強市，雙方的共同合作能帶來互利共贏。

官方統計數據顯示，自1987年，第一家台資企業在佛山註冊以來，越來越多台商在佛山落腳，截止2018年，台商在佛山實際投資額已超過63億美元，僅次於港資，貢獻率佔全市港澳台企業30%以上。

對此，俞紅平也提到，在粵港澳大灣區的發展中，台灣發達的製造業和高新技術產業和佛山製造業升級轉型將是一個絕佳的搭配組合。希望讓佛山成為台灣高新技術產業向內陸佈局的第一選擇，加快推動佛山產業轉型升級，台灣高新科學技術的發展則可與佛山扎實的工業基礎相結合。

▲台商前進大灣區論壇。（圖／大會提供）

▲「台商一起來．融入大灣區」活動將依序前往佛山、珠海等地考察。（圖／大會提供）

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