看好「建築機器人」發展　台科技人才西進

▲廣東博智林機器人有限公司。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

「台商一起來‧融入大灣區」活動上午前往廣東博智林機器人公司參訪，公司兩名台籍幹部也出面接受訪問。總經理助理林裕森指出，自己在多個省份待過，每個地方職場文化都不同，也都有要適應的地方，需要說服自己去接受。

大陸地產商碧桂園在2018年7月成立廣東博智林機器人公司，計畫五年內投入至少人民幣800億元，將機器人更廣泛運用到建築業、社區服務、生活起居等各類領域景，目前公司內部有兩名台籍幹部，集團則有十多位台籍員工。

林裕森指出，到大陸工作跟在台灣不一樣的地方很多，像是文化、職場文化、飲食、氣候都要去適應，「尤其這裡地大物博，每個省份都有要適應的地方。」

他舉例，自己到廣東之前、也在浙江、江西工作過，認為每個地方民情、語言和做事方式都不同，需要很大量溝通，說服自己去接受。

▲廣東博智林機器人有限公司總經理助理林裕森。（圖／主辦方提供）

對於台灣的低薪情況，越來越多年輕人選擇到大陸工作，林裕森則認為，「如果只是薪水或是好的機會就過來，會讓你失望，仍然要做足準備，畢竟機會是自己創造。」

同樣作為公司「開朝元老」，目前在建築科技及機器人應用推廣部擔任總監的楊泓斌則向現場來賓介紹建築工業如何結合機器人領域。他表示，過去做鋁模是用焊接去焊，人工的情況下會有些誤差，現在可以做到一體成型的鋁質模具，效果和成本都可以大幅降低。

此外，博智林也一直往各種建築模具的方向邁進，像是過去用在汽車工業和航空工業的纖維模板，目前也嘗試運用在建築領域上，希望進而搭配建築機器人，改變與創新建築工藝。

《第一財經》報導，博智林機器人公司成立至今，已形成4大研究院2大事業部的多核心業務引擎。今年5月1日以來，累計引進研發人員234名，比4月末增長51%，其中80%以上是行業內的中高級研發工程師。

▲廣東博智林建築科技及機器人應用推廣部總監楊泓斌。（圖／主辦方提供）