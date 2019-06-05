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影／直擊格力電器珠海總部　洗衣機「立鉛筆不會倒」

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 記者曾俊豪／綜合報導

「台商一起來‧融入大灣區」活動上午前往珠海格力電器參訪，在一樓科技展廳展示格力的空調系統到家用電鍋等產品。其中，為了展示格力董事長董明珠引以為傲的「無聲洗衣機」，現場員工特別在運作中的洗衣機上方擺上鉛筆，沒想到鉛筆沒有倒下，讓參訪的台商眼睛為之一亮。

作為大陸商場女強人的代表，董明珠一直以來話題不斷，除了和小米科技創辦人雷軍的「十億賭約」之外，去年的中國企業家博鰲論壇上，她還表示格力能把洗衣機做到「洗完衣服鉛筆不倒」。

▲▼ 送員工1人1房！「最狂女董」格力電器董明珠，賺千億不分紅被罵翻　砸2千億奪天下。（圖／CPF）

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CPF）

上午的活動，參訪的台商也看到董明珠口中的「無聲洗衣機」，究竟如何做到「鉛筆不倒」。現場導覽員介紹，經過多年研發，這款洗衣機最終採用低震低噪音設計，並採用框架抗震結構等核心技術，將洗衣服帶來的音量乾擾降到最低。展示的過程中，洗衣機不停運轉，鉛筆也沒有倒下。

格力官網介紹，公司成立於1991年，主營家用空調、中央空調、空氣能熱水器、手機、生活電器、冰箱等產品，目前擁有約8萬名員工，在珠海、重慶、合肥、鄭州、武漢、石家莊、蕪湖、長沙、杭州、巴西、巴基斯坦等地擁有11個生產基地，以及長沙、鄭州、石家莊、蕪湖、天津等5大再生資源基地。

2005年至今，格力家用空調產銷量連續13年居全球第一，公司2017年總收入1500.20億元（單位：人民幣，以下同），淨利潤224.02億元，納稅149.39億元。此外，連續16年位居中國大陸家電行業納稅第一，累計納稅達到963.53億元。

▲▼珠海格力電器。（圖／主辦方提供）

▲參訪團前往珠海格力電器參觀。（圖／主辦方提供）

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