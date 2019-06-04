像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

▲珠海台協會長葉飛呈。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」活動今（4日）前往廣東佛山與珠海參加推介會，其中，在珠海的招商活動上，台協會長葉飛呈向台商喊話，一定要到珠海淘金。他指出，就像小時候到台北淘金一樣，珠海處處是商機，但是「要就得快，因為現在要排隊了，以前是招商引資，現在是選商又選資，大概有100多家在詢問。」

除了葉飛星，與會的兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍則提到，自己十幾年沒到珠海，這次藉著活動到港珠澳大橋走了一趟，覺得非常激動、感慨，因為廣州在大陸改革開放有重要地位，珠海也有重要貢獻。

「台商一起來 融入大灣區」主題活動從3日至5日舉行，上百位台灣工商團體、台資企業代表組成的考察團從廣州出發，分別到訪深圳、珠海、佛山、東莞等多座城市，瞭解大灣區發展規劃和相關政策。

其中，珠海市相關人員在推介會上介紹當地對外的四項具體措施，包含《珠海市加強招商引資促進實體經濟發展辦法》、《珠海是招商引資項目引薦人獎勵辦法》、《珠海市進一步擴大對外開放積極有效利用外資若干政策措施》、《關於培育引進前沿產業獨角獸企業若干政策措施》。

此外，珠海也積極利用外資作為發展動能，像是「全面實行准入前國民待遇佳負面清單管理模式」、「近一步擴大市場准入」等舉措。而截至2018年底，珠海累計引進來自58個國家和地區的外資企業共19072家，實際利用外資305.6億美元，46家世界500強公司在珠海設立了82家企業。

▲珠海投資環境推介會。（圖／主辦方提供）