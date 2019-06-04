　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼珠海台協會長葉飛呈。（圖／主辦方提供）

▲珠海台協會長葉飛呈。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」活動今（4日）前往廣東佛山與珠海參加推介會，其中，在珠海的招商活動上，台協會長葉飛呈向台商喊話，一定要到珠海淘金。他指出，就像小時候到台北淘金一樣，珠海處處是商機，但是「要就得快，因為現在要排隊了，以前是招商引資，現在是選商又選資，大概有100多家在詢問。」

除了葉飛星，與會的兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍則提到，自己十幾年沒到珠海，這次藉著活動到港珠澳大橋走了一趟，覺得非常激動、感慨，因為廣州在大陸改革開放有重要地位，珠海也有重要貢獻。

「台商一起來 融入大灣區」主題活動從3日至5日舉行，上百位台灣工商團體、台資企業代表組成的考察團從廣州出發，分別到訪深圳、珠海、佛山、東莞等多座城市，瞭解大灣區發展規劃和相關政策。

其中，珠海市相關人員在推介會上介紹當地對外的四項具體措施，包含《珠海市加強招商引資促進實體經濟發展辦法》、《珠海是招商引資項目引薦人獎勵辦法》、《珠海市進一步擴大對外開放積極有效利用外資若干政策措施》、《關於培育引進前沿產業獨角獸企業若干政策措施》。

此外，珠海也積極利用外資作為發展動能，像是「全面實行准入前國民待遇佳負面清單管理模式」、「近一步擴大市場准入」等舉措。而截至2018年底，珠海累計引進來自58個國家和地區的外資企業共19072家，實際利用外資305.6億美元，46家世界500強公司在珠海設立了82家企業。

▲▼珠海推介會。（圖／主辦方提供）

▲珠海投資環境推介會。（圖／主辦方提供）

ET快訊
獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％　年輕族群柯文哲贏賴4
才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！「先天基因缺陷」忍痛引產5月大
美國留學！他回台北工作「月領10萬」　預算15K租房驚：全是

關鍵字：粵港澳大灣區,大灣區,港珠澳大橋,佛山,珠海,葉飛呈,郭金龍,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

21歲女大生「咳半年以為是感冒」　住院5天來不及化療肺腺癌辭世

男友暴打還反鎖！她爬出6樓窗外躲避　「大」字型困在大樓外延上

旅遊警示才剛發出！　大陸駐紐領事館：有公民在麻州遇害

「Supreme」維權成功！中國商標局：撤銷Supreme Italia商標

兒童節許願「想胖到50kg」！11歲童狂吃增重救血癌父：家不能沒有爸爸

美批貿易戰大搞卸責　陸商務部：美方獲益巨大「談吃虧完全站不住腳」

地鐵內「吃東西、大放音樂」　北京出手懲戒將列信用不良紀錄

美國政府控中方談判反悔　耿爽批強詞奪理「別自以為是」

「科學狂人」基因編輯嬰兒　美學者最新證實：容易早死！

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

擠爆防盜門、模特兒慘被扒光　為搶KAWS聯名款上演屍速列車

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

21歲女大生「咳半年以為是感冒」　住院5天來不及化療肺腺癌辭世

男友暴打還反鎖！她爬出6樓窗外躲避　「大」字型困在大樓外延上

旅遊警示才剛發出！　大陸駐紐領事館：有公民在麻州遇害

「Supreme」維權成功！中國商標局：撤銷Supreme Italia商標

兒童節許願「想胖到50kg」！11歲童狂吃增重救血癌父：家不能沒有爸爸

美批貿易戰大搞卸責　陸商務部：美方獲益巨大「談吃虧完全站不住腳」

地鐵內「吃東西、大放音樂」　北京出手懲戒將列信用不良紀錄

美國政府控中方談判反悔　耿爽批強詞奪理「別自以為是」

「科學狂人」基因編輯嬰兒　美學者最新證實：容易早死！

言承旭舊愛認證：他最愛林志玲！　交往期間看出端倪「他們一直還有聯絡」

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％　年輕族群柯文哲贏賴40%

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

館長嗆李婉鈺案「檢察官刁難」：把我員工叫去調查2次

新竹逆子20刀弒父！塞後車廂棄屍「露出一截手臂」　鄰驚悚直擊嚇報警

咖啡猛灌後門！29歲便秘女「腸子燒焦」全爛…醫驚呆：太燙了

小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈

中美貿易戰衝突加劇　京城銀短期投資損益受衝擊

郭台銘要做「企業家總統」　擦亮中華民國「百年企業」招牌

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男約「正妹」遊西藏...見本尊..

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

KAWS發售　陸UNIQLO上..

否認偷30萬手錶！女賊表情不自..

電梯19樓下滑1樓　女童這動作..

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」..

床的世界、和成研發長照產品登陸

54萬聘禮迎娶　他3個月後綠綠..

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

70歲奶奶怕抽血　爺爺遮眼摟入..

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

一周5天狂嗑燒烤！30歲男罹大..

更多熱門

相關新聞

貿易戰憂慮減少 港房價連升四個月

香港財政司司長陳茂波3日表示，由於先前市場對中美貿易摩擦升溫的憂慮減少，全球股市復甦，加上對美聯儲進一步加息的預期減退，香港房市自1月起反彈，今年前4個月的月均成交量回升至5400件，香港房價也連升4個月。

影／西藏邊境小城辦廚藝比賽 蟲草、人參果挑戰饕客味蕾

見文藝團創作者 金正恩砲轟不負責任

台科技人才西進　研發建築機器人

影／造價375億！ 海上移動城堡「海洋光譜號」進駐上海

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

獨／許維恩爆穩交　KID首度露面回應了！

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面