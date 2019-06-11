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日樂團「X JAPAN」團長在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

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▲▼傳奇樂團團長YOSHIKI在台北　蔡英文邀請想招待他。（圖／RAKU MUSIC 樂窟音樂粉專）

▲傳奇樂團團長YOSHIKI在台北　蔡英文邀請想招待他。（圖／RAKU MUSIC 樂窟音樂粉專）

記者陶本和／台北報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI在推特上自曝行程，表示人現在正在台北；而總統蔡英文則在底下留言，邀請他到西門町走走，甚至說希望有機會可以招待他。對此，紛絲專頁「RAKU MUSIC樂窟音樂」則說，「YOSHIKI低調來台不稀奇，留言被灌爆也不稀奇，但這層級真是太震驚！」

YOSHIKI下午2點03分在推特發文，先用日文寫下「突然，我來到台灣...！」再用英文寫說「我現在在台北，（推薦）任何不錯的餐廳嗎？（I'm in Taipei right now. Any great restaurant?）」甚至還用繁體中文寫著：「好！有什麼很棒的餐廳嗎？ 我想我要試試」，並在文末標註了「臭豆腐」，看來打算挑戰這道台灣必吃美食！

這個消息已經讓許多歌迷訝異，但更令人訝異的是，蔡英文竟然用推特帳號，以日文去留言寫道，「歡迎來到台灣！如果時間允許的話，希望您有空也來西門町走走，這邊有很多好餐廳，而且就在總統府附近，希望我有機會可以招待你喔！」

對此，「RAKU MUSIC 樂窟音樂」粉絲專頁也分享蔡英文在YOSHIKI貼文留言的截圖，並寫道，「YOSHIKI低調來台不稀奇，留言被灌爆也不稀奇，但...但這層級真是太震驚！」在此貼文底下，不少網友留言說，「超酷的啦」、「總統級的待遇」、「啊啊啊居然偷約」、「總統級的觀光指南」、「真的來助英台」。

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統,總統府,YOSHIKI

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