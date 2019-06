日樂團「X JAPAN」團長在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

▲傳奇樂團團長YOSHIKI在台北 蔡英文邀請想招待他。(圖/RAKU MUSIC 樂窟音樂粉專)

記者陶本和/台北報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI在推特上自曝行程,表示人現在正在台北;而總統蔡英文則在底下留言,邀請他到西門町走走,甚至說希望有機會可以招待他。對此,紛絲專頁「RAKU MUSIC樂窟音樂」則說,「YOSHIKI低調來台不稀奇,留言被灌爆也不稀奇,但這層級真是太震驚!」

YOSHIKI下午2點03分在推特發文,先用日文寫下「突然,我來到台灣...!」再用英文寫說「我現在在台北,(推薦)任何不錯的餐廳嗎?(I'm in Taipei right now. Any great restaurant?)」甚至還用繁體中文寫著:「好!有什麼很棒的餐廳嗎? 我想我要試試」,並在文末標註了「臭豆腐」,看來打算挑戰這道台灣必吃美食!

這個消息已經讓許多歌迷訝異,但更令人訝異的是,蔡英文竟然用推特帳號,以日文去留言寫道,「歡迎來到台灣!如果時間允許的話,希望您有空也來西門町走走,這邊有很多好餐廳,而且就在總統府附近,希望我有機會可以招待你喔!」

對此,「RAKU MUSIC 樂窟音樂」粉絲專頁也分享蔡英文在YOSHIKI貼文留言的截圖,並寫道,「YOSHIKI低調來台不稀奇,留言被灌爆也不稀奇,但...但這層級真是太震驚!」在此貼文底下,不少網友留言說,「超酷的啦」、「總統級的待遇」、「啊啊啊居然偷約」、「總統級的觀光指南」、「真的來助英台」。