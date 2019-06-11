最美的回憶同棵樹劈成64片　國小生集體木雕兒時藝趣

▲▼台北市民族國小美術班的「兒時藝趣」木雕作品吸睛。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

同一棵樹分切64片木板、同心協力也凝聚童心情誼！全聯善美的文化藝術基金會及青木工坊主辦「趣‧傳藝」木雕特展，特邀台北市民族國小美術班學生，將木雕作品「兒時藝趣」放置於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的臨水街展示，作品透過兒時記趣與木雕，展現傳統藝術之美。

全聯善美的文化藝術基金會表示，民族國小美術班604畢業生，在林政榮老師帶領下，花費超過半年的時間完成這件「兒時藝趣」大型創作。寬540公分、高245公分的木刻板，是從同一棵台灣檜木分切成64塊木板，大小形狀略有不同，拼接起來也不是那麼容易。

底圖草稿完成後，要先拓印在木板上，接著才進行雕刻，每個孩子都要負責雕刻2到3片。王禾林同學指著他負責的兩塊木板說，在刻螳螂和樹葉的圖案時特別緊張小心，因為一不注意刀子用力一推，細小葉片的圖案就可能就會毀掉了。

「兒時藝趣」發想自清代文學家沈復的「浮生六記」，民族國小美術班6年級孩子們在老師指導下，彼此溝通交融一起腦力激盪出最難忘的童年記憶，美術班老師希望孩子們透過這件集體創作，學習到多向溝通、更進一步學習到能有一起努力的伙伴是非常美好的事。

「趣‧傳藝」木雕特展的展出時間自11日至7月28日，在宜蘭傳藝園區臨水街(木作一條街)展出，歡迎前往欣賞。