雙城論壇時間未定　柯文哲：有通知6月中到上海面對面談

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇至今時間仍未出爐，外傳台北市長柯文哲日前接受專訪時，清楚表態「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，說法獲得對岸認可，讓論壇得以在7月舉行。但市府11日出面會應，強調雙城論壇時間仍未定。對此，柯文哲說，雙城論壇還是雙城，這次是在對岸、他有主導權，有通知我們去直接到上海坐下來談。

國民黨議員耿葳質詢時問到，雙城論壇要邁入第10年，近期針對兩岸關係的說法大陸也已接受，這是過關，覺得靠哪一點過關？柯文哲先表示，報紙不要全部相信，大概最近會派人到上海直接面對面，「有接到對方在排時程，月中先派一團去，面對面。」

柯文哲表示，雙城論壇細節討論會議的確定日期不曉得，預計在6月中；他強調，雙城論壇還是雙城，而且這次是在對岸，他有主導權，「有通知我們去直接到上海坐下來談。」

對於日前稱九二共識已標籤化，要提出的新說法為何？柯文哲說，「有人說想出來就可以拿諾貝爾獎，還在想」，強調這就是一個困境，目前也還在想，但沒有眉目，「這名詞已經用爛掉了，要更新。」

至於今年的雙城論壇定調經貿、青年議題與常規市政交流，還說要擴大，耿葳便問到，有沒有邀新北市長侯友宜？柯文哲說，目前是這樣，細節等月中，「有拋出這想法，怎麼做也沒有具體內容，就派一組人去當面談。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）