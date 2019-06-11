面對少子化逆向思考　屏大新建住宿落成啟用

▲屏東大學新宿舍11日落成。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學古源光校長了解學生及家長對住宿的迫切需求，爭取教育部經費補助，拆除屏商校區老舊的女生第二宿舍後，整合鄰近腹地，興建近700個床位的學生宿舍，今天舉行落成啟用典禮，9月學生即可入住，面對少子化浪潮，屏大逆向思考，冀盼新宿舍成為招生亮點。

▲▼新宿舍營造家的感覺。

學生第二宿舍座落於屏商校區，花費3億2千萬元，為三棟串連為一體的建物，將提供668床住宿空間，其中一棟260床為女生住宿，另兩棟共408床為男生住宿，解決合校後床位不足，並彌補屏商校區長期以來缺乏男生住宿空間的窘境。

古源光校長在落成致詞說，屏東大學在招生上有優勢，但也有地理上的劣勢，為了讓中北部及東部的學生來屏大就讀，除了把陳舊的宿舍做內外部整建外，更有別於其他大學，做逆向思考，打造近幾年來唯一新建的大學學生宿舍，「我們看到的是我們未來，別人不敢做的我們來做」。



出席新宿舍落成啟用典禮的資工系黃郁雯同學表示，新宿舍空間寬敞明亮而舒適，有很大的交誼廳，及討論室和自修室，很幸運抽中床位，更期待新學期到來。企管系王慈誼同學則說，新宿舍的外觀和空間規劃真的很像旅館，她幸運抽中床位，讓不少同學羡慕。男宿棟長應英系邵子昕同學表示，未來會協助學校做好宿舍的管理，包括環境清潔和安寧的維護等，讓同學住得舒適。

6月15日適逢四技二專甄選入學的面試，學務處表示，新宿舍當天將開放給來校參加面試的學生和家長參觀。